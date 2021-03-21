Çavuşoğlu: "Üreticilerimiz, sulama suyunun verimiyle buluşacak"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dünyada gerek iklim değişikliği gerekse nüfus artışı, aşırı kullanım nedeniyle su kaynaklarının ciddi tehdit altında olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bir ada ülkesinde yaşamaktayız ve az yağış olan, kurak geçen yıllar, su varlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum gerek tarımsal üretimin devamlılığında gerek ekonomik gerekse günlük yaşamda su varlığımızın bilinçli kullanımı ön plana çıkmaktadır” dedi.

Çavuşoğlu mesajında, büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için somut adımlar atılmasını teşvik etmek hedefiyle belirlenen Dünya Su Günü'nün temasının bu yıl “Suyun Değeri” olarak belirlendiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, “Bugün dünyamızda gerek iklim değişikliği gerekse nüfus artışı, aşırı kullanım nedeniyle su kaynakları ciddi tehdit altındadır. Bir ada ülkesinde yaşamaktayız ve az yağış olan, kurak geçen yıllar, su varlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum gerek tarımsal üretimin devamlılığında gerek ekonomik gerekse günlük yaşamda su varlığımızın bilinçli kullanımı ön plana çıkmaktadır” dedi.

Su kaynaklarının korunmasında ve su israfının önlenmesinde sadece devlete değil, sivil toplum örgütlerine ve halka da büyük görevler düştüğünü ifade eden Çavuşoğlu, “2020 yılı Ocak ayında Su Temin Projesi kapsamında deniz geçişinde meydana gelen arızadan dolayı yaşanan su sıkıntısı, suyun değerini bir kez daha bizlere hatırlatmıştır. Anavatanımız Türkiye ülkemize suyun gelmesi için büyük özveride bulunmuş, suyun getirilmesiyle halkımız feraha kavuşmuştur. Bu vesile ile projenin hayata geçmesinde büyük katkıları ve destekleri olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, dönemin Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’na, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ve Devlet Su İşleri yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Bu suyun tarım alanında kullanılması ile ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlemekte olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye’nin büyük düşüncesinin sonucu olarak hazırlanan bu proje, maddi açıdan da çok büyük harcamalarla hayata geçirilecektir. İnsanüstü gayretle yapılan çalışmaların yakın bir zamanda tamamlanmasıyla birlikte, üreticilerimiz, sulama suyunun verimiyle buluşacaktır” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, tarımda sağlıklı sulama yöntemlerinin kullanılmasının önemini vurguladı.