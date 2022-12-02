Çeler: “Şehit Hasan Cafer İlkokulu etrafındaki trafik sorunu çözülecek”

Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, Karakum Şehit Hasan Cafer İlkokulunu ziyaretinde, okulun etrafındaki trafik sorununun çözüleceğini söyledi.

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Karakum Şehit Hasan Cafer İlkokulunu ziyaret etti ve öğretmenlerle görüştü.

Zeki Çeler Seçim Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, okulun belediye hizmetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında bürokratik engellerle karşılaşıldığı, okul etrafında yaşanan trafik kaosunu çözmek için öğretmenlerin sorumlulukları olmamasına rağmen yolda yönlendirmeler yapmak zorunda kaldıkları anlatıldı ve Girne Belediyesi tarafından okula daha çok ilgi gösterilmesi istendi.

Çeler ise ziyarette; trafik, arıtma tesisi, antik liman, toplu taşıma ve sosyal yaşam projelerini anlattı.

-Çeler: “Trafik konusunda okul etrafında düzenleme yapılacak”

Zeki Çeler ise konuşmasında, iyi bireyler yetişmesi ve aidiyet duygusunun gelişmesi için eğitimin önemine dikkat çekerek, belediyenin emlak vergilerinden elde ettiği gelirin yüzde 15’inin okulların ihtiyaçları doğrultusunda harcanması gerektiğini söyledi.

Girne’de trafik konusunda adım atılmamasından dolayı özellikle doğu bölgesinde kaos yaşandığını öne süren Çeler, devlet tarafından doğu çevre yolu yapılana dek, trafiği rahatlatmak için belediye tarafından yapılabilecek trafik projelerinden bahsetti.

Çeler ayrıca trafik uzmanları görüş ve önerileri doğrultusunda Şht. Hasan Cafer İlkokulu’nda park yerinin giriş ve çıkışlarının düzenlenebileceğini, toprak yolun düzenlenmesi ile belli saatlerde tek yön uygulaması ve trafik yön gösterici sorumluların bulundurulmasıyla bölgede rahatlama olacağını kaydetti.