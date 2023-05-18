Çevre Dairesi, Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında konferans düzenleyecek

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında konferans düzenleneceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKM) 22 Mayıs Pazartesi yer alacak konferans saat 15.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak.

Konferans kapsamında Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından “Ülkemizin Biyolojik Çeşitliliği”, Prof. Dr. Oğuz Türkozan tarafından da “İklim Değişikliği ve Deniz Kaplumbağaları” konusunda konferans verilecek.



Konferansa katılacak kişilerin https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSepZ2iSmtQpk9ByBvOYRUIprC6QHljfGFr9sl2IGT2QfIyQ/viewform?usp=sf_link formundan kayıt yapmaları gerektiği, konferansa katılacak kişilere dijital katılım belgesi verileceği belirtildi.