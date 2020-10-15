Çevrimiçi Kuir Çeşitlilik Konferansı düzenleniyor

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı çerçevesinde finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında, Kuir Çeşitlilik Konferansı düzenleniyor.

Konferans, 28 Kasım Cumartesi 10:00 ve 15:00 saatleri arasında, webinar olarak gerçekleşecek.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden verilen bilgiye göre, “Kuir Çeşitlilik Konferansı: Kıbrıs’ta LGBTİ+ Mücadelesi” başlıklı webinar, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve ötesindeki herkesin (LGBTİ+) insan haklarına erişiminin ve ayrımcılığın son bulmasının önemine vurgu yapacak. Webinar’da Türkiye ve Kıbrıs’tan birçok konuşmacının yer alacağı dört oturumda gerçekleşecek.

Oturum başlıkları sırasıyla; “Kuir Kıbrıs Yayınları”, “LGBTİ+ Sağlığı”, “LGBTİ+ Hukuk” ve “LGBTİ+ Eğitim” olacak.

Webinar ücretsiz olacak ve Türkçe, İngilizce ve Yunanca eş zamanlı çeviri yapılacak. Tüm konuşmalar esnasında Türkçe işaret dilinde çeviri sağlanacak. Webinar’a tam gün katılanlara katılım belgesi verilecek.

Ayrıca iki içecek ve bir öğlen yemeği olacak şekilde verilecek aralarda evinize izaz ikram çağırabileceğiniz kuponlar webinar esnasında dağıtılacak. www.queercyprus.org adresinden kayıt yapılabiliyor.