Ciklos yolu berbat halde

Muazzez Gazihan Katipoğlu

Ülkemizde yağan şiddetli yağmur ve selin yol açtığı tahribat ile yolların sular altında kalması, yollarda meydana gelen çökmeler tüm vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

Özellikle Girne-Lefkoşa Anayolu Ciklos mevkiinde yağmur suyunu tutması için yapılan dolgunun bir kısmının çöktüğü yıkıldığı görüntülendi. Fotoğraflarda çökmeler yaşandığı ve bariyerlerin havada durduğu görülüyor.

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Başkanı Atila Aypar ve Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevay’ın paylaştığı görüntüler trafik çarpışmalarının riskini ikiye katladığını gösteriyor.

Vatandaşlar ise, yollardaki bu sorunlar nedeniyle stres yaşıyor. Özellikle bozuk yolların ülke genelinde yaşanan bir sorun olduğunu sürekli sosyal medya aracılığıyla belirten halk, bu duruma olan tepkilerini sürekli dile getiriyor.

Trafik güvenlik sisteminin sorgulanması gerektiğine herzaman vurgu yapan Sevay, ülkemizde trafik güvenlik sisteminin olmadığını ve olmaması için de büyük bir direnç gösterildiğine bu fotoğraflarla dikkat çekiyor.

Hüseyin Sevay’ın, geçtiğimiz hafta çektiği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun korkunç durumunu işte bu fotoğraflarla gözler önüne serdi.

Girne-Lefkoşa yolunun durumu ... 14 Şubat 2019 ... Onar Village'in Ciklos'a doğru birkaç yüz metre ilerisi ... Yağmur suyu yağmur suyunu tutması için koyulan sarı boyalı parkelerin altını oydu. Yağmur suyu dolgunun bir kısmını da aldı götürdü. Bir bariyer ayağı havada duruyor!

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 09:43