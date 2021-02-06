Cinayet zanlılarına tutuklama

Cinayet zanlılarına tutuklama
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Halil İbrahim Mengi cinayetinde zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

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Olayla ilgili tutuklanan Cemaliye Onyıldız ve Sinem Cesuroğlu için çıkarıldıkları  Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde haklarında 3’er gün tutukluluk emri verildi.

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