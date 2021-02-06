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Cinayet zanlılarına tutuklama
Kıbrıs
06 Şubat 2021 Cumartesi 11:27
Kıbrıs Genç Tv
Halil İbrahim Mengi cinayetinde zanlılar mahkemeye çıkarıldı.
Olayla ilgili tutuklanan Cemaliye Onyıldız ve Sinem Cesuroğlu için çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde haklarında 3’er gün tutukluluk emri verildi.
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