Cinayet zanlılarına tutuklama

Halil İbrahim Mengi cinayetinde zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

Olayla ilgili tutuklanan Cemaliye Onyıldız ve Sinem Cesuroğlu için çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde haklarında 3’er gün tutukluluk emri verildi.