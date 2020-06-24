City Park güzel ve özel bir geceye ev sahipliği yaptı

Bir Limasol GYO projesi olan City Park Homes geçtiğimiz günlerde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Konforlu yaşamın adresi olarak bilinen City Park Homes’un eşsiz ortamında müzik ve koktyel eşliğinde yapılan geceye katılan seçkin misafirler ile Range Rover’ın 50. yılını hep birlikte kutladılar.

Geceye katılanlar seçkin konuklar City Park Homes’a ait ve yeni tamamlanan lüks site ile Borusan Oto Kıbrıs LTD’e ait 2020 Range Rover modellerini yakından inceleme fırsatı yakaladılar.

Gecede ilk konuşmayı yapan City Park Homes Yetkili Satış Koordinatörü Hüseyin Sadeghi, Lefkoşa’nın özellikle çevre yolunun yapılmasından ötürü yükselen değeri Hamitköy’de tek güvenlikli site konseptinde olan ve eşsiz olanaklar ile konforu sunan ,türk koçanlı ,tapusu hazır ve taşınmaya hazır sitemiz müşteriye özel kredi imkanı sağlayan City Park Homes’da ülkenin önde gelen firmalarından birisi olan Borusan Oto Kıbrıs’ın tanıtım gecesine ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Sadeghi, bu geceye katılanlara özel 20,000 TL’lik özel indirim çeki verileceğini belirterek; bu gece haricinde de City Park Homes projesini yakından görmek isteyen müşterileri ve emlak firmalarını hafta içi 09:00-18:00 Cumartesi 09:00-13:00 saatlerinde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti

Gecede 2. konuşmayı yapan Borusan Oto Kıbrıs Ltd. Ülke Müdür’ü Özden Mehmed Range Rover gibi önemli bir markanın 50. yılını kutladıklarını belirterek sözlerine başladı, City Park Homes-Range Rover 2020 Gecenin diğer anlam ve önemi ise 1970’de ilk kez çıkan Land Rover’ın Range Rover modelinin 50 Yılını Kıbrıs ‘ta dünya ile ayni zamanda kutlanması oldu.

2008’den beri Borusan Oto Kıbrıs Ltd, Jaguar ve Land Rover’un ana distribütörü olarak çalışan tek kurumsal otomotiv şirketi yine bir ilki City Park Homes sitesinde gerçekleştirdi. Misafirler uzman danışmanlardan araçlar hakkında detaylı bilgi alabildi.

Ayrıca Geceye katılan misafirlere Borusan Oto Kıbrıs’tan KDV indirim dönemi boyunca araç alımlarında Geceye katılan misafirlere Borusan Oto Kıbrıs’tan KDV indirim dönemi boyunca araç alımlarında kullanılacak 10,000 TL hediye çeki sözü verildi.



Mehmed, City Park Homes’un sunduğu birçok sosyal imkan ve konfor ile dikkat çektiğinin altını çizerek sözlerini tamamladı.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise yaptığı konuşmasında geceye katılanlara teşekkür ederek, önemli kurumların bir araya gelerek bu tarz etkinliklerde buluşmalarının önemine vurgu yaptı.

Kemaler ayrıca; KKTC’nin yükselen değeri Hamitköy’de yer alan City Park Projesinin de hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için konforlu ve cazip fırsatlar sunduğuna da değindi.

Gecenin sonunda pasta kesimi yapılırken, geceye katılan misafirlere dağıtılan biletler arasında yapılan çekilişte 1. Gelen kişi …. 1/18 boyutunda Range Rover model aracın sahibi old ve 2 kişi de Range Rover özel anı hediyesi kazandı.

City Park Homes Direktörü Hüseyin Sadeghi, Borusan Oto Kıbrıs Ltd Ülke Müdür’ü Özden Mehmed ve Limasol Türk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyim Kemalar bu geceye katılan değerli misafirleri bu özel gecede City Park Homes ‘da ağırlamaktan memnun olduklarını ifade ettiler.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 11:47