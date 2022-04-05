Colin Stewart ve heyeti Ulusal Birlik Partisini ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki Misyon Şefi Colin Stewart ve heyeti Ulusal Birlik Partisini (UBP) ziyaret etti.



UBP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’na, Milletvekilleri Özdemir Berova, Hakan Dinçyürek ve Alişan Şan, eşlik etti.



Colin Stewart”In UBP”ye gerçekleşen bu ilk ziyaretinde Görüşmede, Kıbrıs sorunu, UBP”nin dış politikadaki vizyonu, BM”nin adadaki statüsü, Ukranya – Rusya savaşının etkileri ve Doğu Akdeniz’de olası iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Hasipoğlu olumlu bir görüşme yapıldığını ve partisini ilk kez ziyaret eden Stewart’a Kıbrıs meselesinde UBP vizyonunu milletvekili arkadaşlarıyla birlikte aktardığını ifade etti. Hasipoğlu, Kıbrıs meselesinde yıllarca BM”nin ortaya koymuş olduğu parametreler çerçevesinde federasyon modelinin görüşüldüğünü, artık bu sürecin tüketildiğini, aynı yöntemleri takip ederek sorunun çözümünün kolay olmayacağını, iki ayrı devlet ve eşit egemenliğin Kıbrıs Türk tarafı için önemli olduğunu kaydederek, iki halkın yan yana yaşayacağı iki ayrı yapıyı içerecek bir çözümün uzun vadede hem Kıbrıslı Türk hem de Rumların yararına olacağını açıkladı.



Adada Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğunun bilinmesi gerektiğini Stewart’a aktardıklarını belirtti. Hasipoğlu, Kıbrıslı Türklerin 1963 ortaklık cumhuriyetinde devletin dışına atıldığını kaydederek, isim değiştirerek günümüze kadar aşama aşama gelen tüm oluşumların Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin de desteği ile adada kendi varlığını sürdürme çabasının göstergeleri olduğunu vurguladı.Gelinen aşamada gerek GKRY”nin tüm adayı temsil etme ve kapalı Maraş noktasında BMGK kararlarının artık çağdışı kaldığını, adada var olan gerçekler ve hakkaniyet gereği bu kararların günün koşullarına uygun olarak revise edilmesi gerektiğinin altını çizdi

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022, 15:41