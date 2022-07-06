CTP Başkanı Erhürman, Koop-Sen ve Tel-Sen’i ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, birçok Kıbrıslı Türk gencin başka ülkelere göç etme planı kurduğunu ancak bu yapıyı tersine çevirip gençleri göçe zorlayanlara “artık siz gidin” diyeceklerini söyledi.

“Demokratik ve ekonomik fukaralaşma” sebebiyle sendikalar, sivil toplum örgütleri, ekonomik örgütler ve meslek örgütlerine ziyaretler başlatan CTP, dün Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) ile Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretinde milletvekilleri de eşlik etti.

- “Kabul görmeyeceği bilinen öneriler sunuldu”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk liderliğinin güven yaratıcı önlemleri müzakere etmek yerine uluslararası alanda kabul görülmeyeceği bilinen öneriler sunduğunu öne sürdü. Ercan Havalimanı’nın direkt uçuşlara açılması, Mağusa Limanı üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasının gündeme geldiğini kaydeden Erhürman, bunların yetmeyeceğini, başka önerilerin masaya yatırılması gerektiğini ifade etti.

Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Mali Yardım Tüzüğü’nden alınan desteğin artırılması, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinde uygulanmayan bir takım ihracat kısımlarının açılması gibi konuların gündeme getirilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “İsrail’le Kıbrıs’ın enterkonnekte çalışmasına Kıbrıs’ın kuzeyini ve Türkiye’yi de katabilirdik dedik. Ama Tatar yine bildiği yerden konuşmaya devam etti ve kabul görmeyeceği şimdiden anlaşılan birtakım öneriler yapıldı. Zemin federal çözüm değilse GYÖ’lerin de sağlıklı bir şekilde müzakere edilmesi mümkün değil” dedi.

- “Bizi karanlığa hapseden zihniyet işte bu…”

“Bu zihniyet Kıbrıs Türk toplumunu karanlığa hapseden bir zihniyet" diyen Erhürman, demokratik ve ekonomik anlamda karanlık yaratıldıktan sonra elektrik anlamında da karanlığa hapsettiğini söyledi.

Yaşananların kader olmadığını kaydeden Erhürman, “Bakanlar Kurulu kararlarında bu sıkıntının yakıt sorunundan kaynaklandığı yazıyor. Bu alandan sorumlu olan bakan 10 gün izne ayrılıyor ve vekaleti kime vereceği tartışması yaşandı. Bu alanda ilgili bakanlar varken hiç bu alanda ilgisi olmayan Turizm Bakanlığı’na veriliyor vekalet. Çıkar çatışmalarının yaşandığı bir zeminde gidiyor ülke. Buna bir dur dememiz lazım” dedi.

- “İnsanlar on binlerce lira zarara uğratıldı…”

Ülkede günlerdir yaşanan elektrik problemine işaret eden Genel Başkan Tufan Erhürman, esnafın on binlerce lira zarara uğratıldığını söyledi ve sağlıkta da büyük risklerin ortaya çıktığını belirtti.

Üreticilerin artık üretimden kopmayı gündeme aldığını işaret eden Erhürman, “Dünden beri gençlerin sosyal medyada ‘Bu memleketten gitmek lazım’ paylaşımlarını okumak zorunda kaldık. Bu çocuklar bu memleketten gitmek istemiyorlar aslında. Ama gençlere ‘gidin’ diyen bir yapı var karşımızda. Artık bu yapıyı tersine çevirip ‘Siz gidin’ dememiz lazım. Çünkü gitmesi gereken gençler değil, sizsiniz” dedi. Erhürman, hükümetin ülkenin son kurumsal kalelerinden birisi olarak kalan Kıb-Tek’i de itibarsızlaştırıp halkın gözünde yıpratmak istediğini de öne sürdü.

“Tel-Sen ziyaret edildi…

Öte yandan bir grup CTP milletvekili de Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret etti. Ziyarette ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, demokrasi problemleri ve Kıbrıs sorununda gelinen son nokta ele alındı. “Kıbrıs Türk halkı bu kötü yönetimi hak etmedi” diyen CTP heyeti, kamu kurumlarına sahip çıkılmasının önemine vurgu yaptı.