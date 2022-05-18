CTP, Cumhurbaşkanlığında

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri, Yonca Kavşağı’nda başladığı yürüyüşü, Cumhurbaşkanlığı’nda tamamladı. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanlığı’na kara çelenk koydu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman eylem sırasında yaptığı konuşmada, “Sayın Tatar Kıbrıs Türk halkının iradesinin temsilcisi değil, müdahalelerin aracıdır” dedi.

ERHÜRMAN: CUMHURBAŞKANLIĞI, KIBRIS TÜRK HALKININ BÜTÜNÜNÜ TEMSİL ETMELİDİR

Ülkemizde cumhurbaşkanlığı makamının birtakım görevlerinin olduğunu kaydeden Erhürman, Cumhurbaşkanlığının görevinin, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini yansıtmak olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığının görevinin, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün değil, çözümün bir aracı haline getirmek olduğunun altını çizen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının, Kıbrıs Türk halkının bütününü temsil etmesi gerektiğini ifade etti. Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamından beklenen, Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkmaktır” Sayın Tatar’ın tüm bunların tam tersini yapmaya ısrarla devam ettiğini vurgulayan Erhürman, “Müdahale mahsulü gayrimeşru hükümet var ve bunun en önemli sorumlularından biri de Sayın Tatar’dır” diye konuştu.

“SAYIN TATAR, BİR UBP’Lİ GİBİ DAVRANMAKTAN HİÇ ÇEKİNMEDİ”

Söz konusu sürecin, Sayın Tatar’ın Anayasa’ya aykırı bir şekilde bakanı görevden almayı reddetmesiyle başladığını dile getiren Erhürman, Sayın Tatar’ın bir UBP’li gibi davranmaktan hiç çekinmediğini de kaydetti. Erhürman, Sayın Tatar’ın, halkın birliğini ve bütünlüğünü savunan değil, bir bölen olma noktasında üstüne düşen her şeyi yapmaya devam ettiğinin altını çizdi. Erhürman, “Gayrimeşru bir hükümetle karşı karşıyaysak sadece meclistekiler değil, Sayın Tatar da sorumludur. Sayın Tatar Kıbrıs Türk halkını temsil kabiliyetini yitirmiştir” dedi. Sayın Tatar’ın çözümün değil, çözümsüzlüğün aracı olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Sayın Tatar Kıbrıs Türk halkının iradesinin temsilcisi değil, müdahalelerin aracıdır” diye konuştu. Sokaktaki eylemlerinin bugün başladığını fakat bugün bitmeyeceğini belirten Erhürman, “Bu mücadele, tam demokrasiye ulaşana kadar, çözüme ulaşana kadar, aralıksız devam edecek” dedi.

