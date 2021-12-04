CTP'den Surlariçi'ne ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa Surlariçi’ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak Erken Genel Seçim hazırlıkları kapsamında startı Surlariçi’nde veren CTP, halkla bir araya geldi.



Aday adayları ve partililer, “ülkeyi içinde bulunduğu enkazdan kurtarmak için” dayanışma çağrısında bulundu.Ekonomik olarak içinden geçilen zor dönemde CTP heyetinin ziyaretinden memnuniyet ifade ettiği belirtilen Surlariçi esnafı, erken genel seçimlerde CTP’nin vizyonuna ihtiyaçları bulunduğunu kaydetti.Açıklamaya göre, hükümet edenlerin ülkedeki tüm kesimlere olduğu gibi Surlariçi’ne de herhangi bir destek vermediğini kaydeden bölge esnafı, gerek döviz krizi, gerekse pandemiden dolayı olumsuz etkilendiklerini ancak CTP’den oldukça umutlu olduklarını kaydetti.