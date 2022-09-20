CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 25. Olağan Kongresi yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 25. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi ve Doğucan Akdeniz başkanlık görevini İsmail Barbaros’a devretti. Lefkoşa İlçe binasında gerçekleştirilen kongreye Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve Gençlik Örgütü üyeleri katıldı. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, Demokrasi Şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla devam etti. Ardından konuşmalara geçildi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından mali rapor ve faaliyet raporu okunarak üyelerin onayına sunuldu. Daha sonra ise organlara aday olanların tanıtımları gerçekleştirildi ve seçimlerin ardından, kongre sona erdi.



AKANSOY: CTP GENÇLERİN PARTİSİDİR, ÖYLE OLMAYA DA DEVAM EDECEKTİR

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Kongresi’ne katılarak konuşma yapan Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP’nin kurulduğu günden bu yana hep gençlerin partisi olduğunu ve öyle olmaya da devam edeceğini vurguladı. Konuşmasında 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerin önemine işaret eden Akansoy, başta başkent Lefkoşa olmak üzere parti olarak birçok bölgede başarı elde edeceklerini, Lefkoşa’da Dr. Sıla Usar İncirli’nin zaferini kutlayacaklarını söyledi. Gençlere çağrıda bulunan Akansoy, “Bu partiye damganızı vurun. Daha çok çalışalım, daha çok siyaset yapalım” dedi. Geçmiş dönemde görev alan yöneticilere teşekkür eden Akansoy, yeni dönemde görev üstlenenlere de başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

TEKİNER: ÇALIŞMALARIMIZI ARTIRARAK ZAFERE YÜRÜYECEĞİZ



CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Enver Gürkan Tekiner, ülkenin hak ettiği değeri inşa etmek için parti olarak tek başına iktidar hedefi belirlediklerinin altını çizdi. Daha fazla karanlığa hapsolmamak için herkesin çalışması gerektiğine vurgu yapan Tekiner, bunu başaracaklarını ve CTP’yi tek başına iktidara taşıyacaklarını belirtti. Yeni Başkan İsmail Barbaros ve ekibinin çalışmalarını artıracağına ve daha çok genci parti çalışmalarına katmak için çabalayacaklarına değinen Tekiner, görevini devredenlere teşekkür etti, yeni görev alanlara da başarılar diledi.

ARŞEHİT: GENÇLER ARASINDA SAĞLANAN EKİP RUHU DEVAM EDECEK

Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit de yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde çok iyi çalışmalar yapıldığına dikkat çekti. Uzun bir süreden beridir gençler arasında bir ekip ruhu oluştuğunun altını çizen Arşehit, bu ruhun yeni döneme de taşınacağını ve meyvelerini yerel seçimlerde toplayacaklarını söyledi. Kırsal kesimde de örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Arşehit, başarıların yeni döneme taşınacağına inanç belirtti.

BARBAROS: LEFKOŞA’YI GERİ ALMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı olarak seçilen İsmail Barbaros ise, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi’ni geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Lefkoşa’yı bugün bulunduğu yerden daha iyi yerlere taşıyacaklarının sözünü veren Barbaros, “Güçlü bir CTP, güçlü bir Kıbrıs demektir” diyerek sözlerini tamamladı.

AKDENİZ: YENİ DÖNEMDE GÖREV ALAN ARKADAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ

Başkanlık görevini devreden eski Başkan Doğucan Akdeniz de, bir yıllık süreçte gençler için mücadele ettiklerini, bu mücadelenin yeni dönemde daha üst noktalara taşınacağını kaydetti. Görevi bıraktıklarını ancak mücadelenin devam ettiğini dile getiren Akdeniz, “Yeni dönemde görev alacak olan arkadaşlarımızın yanında olacağız” dedi. Geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür eden Akdeniz, yeni dönemde görev alacak olanlara başarılar dileyerek sözlerini tamamladı ve kongre sona erdi.

CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ LEFKOŞA İLÇESİ YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Ahmet Yurteri, Sonay Demirpençe, Ceren Tüccaroğlu, Berkan Bengihan, Berke Sarcan, Nesrin Cambaz, Riyad Doğan ve Şerife Güleş.