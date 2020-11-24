CTP'in ilk ziyareti UBP'ye

Hükümeti kurma görevini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam Parti Meclisi'nden aldığı yetki sonrasında bugün ilk ziyaretini Ulusal Birlik Partisi'ne gerçekleştiriyor.

Erhürman, beraberinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve milletvekilleri Suıla Usar, Armağan Candan ve Asım Akansoy ile birlikte UBP Merkezi'ne gitti.

CTP heyetini UBP Başkan Vekili Ersan Saner ile milletvekilleri Olgun Amcaoğlu, Özdemir Berova, Nazım Çavuşoğlu, Dursun Oğuz ve Selin Candemir karşıladı.

(seskıbrıs)