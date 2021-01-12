CTP: "Nisan'da erken seçim olmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Başbakan Ersan Saner’in erken seçim tarihinin belirlenmesi önerisinin ardından yetkili organlarında yaptığı değerlendirme sonucunda, bütçe ve seçim hazırlıkları çalışmalarının bir an önce tamamlanması ve en geç nisan ayı içerisinde seçime gidilmesi görüşünü ortaya koydu.

CTP’den yapılan açıklamada, “Başbakan Ersan Saner, Meclis başkanlığı seçiminde yaşanan krizin ardından kürsüden yaptığı konuşmada, muhalefete “en kısa zamanda erken seçim tarihinin belirlenmesi önerisi” yapmıştır. Bu açıklama, bir yandan hükumetin halkın ihtiyaçlarına yanıt veremeyecek bir yapıda olduğunun tespiti, diğer yandan da ülkenin seçim sath-ı mailine girdiğinin ilanı anlamına gelmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, bugün, MYK, Örgüt Bürosu ve Meclis Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Saner’in muhalefete yaptığı öneriyi değerlendirdiği belirtilen açıklamada, toplantıda yapılan temel saptamanın, “art arda yaşanan siyasi krizlerin ülkeyi ve halkı zor bir dönemde kaos ortamına sürüklediği ve bu noktadan sonra bu kaostan ancak halkın iradesiyle çıkılabileceği” olduğu ifade edildi.

“Yetkili organlarımız, bu saptamadan hareketle, halkımıza böyle bir dönemde daha fazla zaman kaybettirilmeden, bütçe ve seçim hazırlıkları ile ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması ve en geç Nisan ayı içerisinde seçime gidilmesi gerektiği kanaatindedir.” denilen CTP açıklamasında, bu noktadan sonra yetkinin halkta olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının, özgür iradesiyle, ülkeyi bu kaostan çıkaracak, yaratılan tahribatı hızla giderecek, sorunları ciddiyetle ele alıp çözme yeteneğine sahip, sorumlu ve güvenilir bir siyasi yapıyı sandıktan çıkaracağına inancımız tamdır” ifadelerine yer verildi