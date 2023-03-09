CTP’den derneklere taziye ziyareti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye’de meydana gelen depremde zarar gören illerin Kıbrıs’ta faaliyet gösteren derneklere taziye ziyaretlerinde bulundu.

Partiden verilen bilgiye göre, ziyaretlerde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile MYK üyeleri ve milletvekilleri yer aldı.

Depremin acı bilançosundan dolayı baş sağlığı dilemek için bir dizi ziyaret başlatıldığına işaret edilen açıklamada, CTP heyetinin sırasıyla KKTC Gaziantep Kültür Derneği, KKTC Adıyaman Kültür Derneği, KKTC Hayatlılar Bütünleşme Derneği, KKTC Kahramanmaraş Edeler Derneği, KKTC Vatanseverler Derneği, KKTC Mardinliler Yardımlaşma ve Bütünleşme Derneği’ni ziyaret ettiği belirtildi.