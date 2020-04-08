"CTP’li diye olayı siyasi malzeme haline getirerek gencimizi linç etmeye çalışan organize bir hareket var"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Güzelyurt’taki yurda yerleştirilen öğrenciler hakkında açıklama yaptı. Candan, “Güzelyurt’taki yurda ilişkin diğer arkadaşları tarafından iletilen resimleri paylaşıp istekleri sıralayan Hasan Kobat arkadaş sırf CTP’li diye olayı siyasi malzeme haline getirerek CTP’ye saldıran, gencimizi linç etmeye çalışan organize bir hareket var"dedi.

Candan’ın açıklaması şu şekilde:

“Güzelyurt’taki yurda ilişkin diğer arkadaşları tarafından iletilen resimleri paylaşıp istekleri sıralayan Hasan Kobat arkadaş sırf CTP’li diye olayı siyasi malzeme haline getirerek CTP’ye saldıran, gencimizi linç etmeye çalışan organize bir hareket var.

Bu şikayetlerin Facebook üzerinden dile getirilmesi tartışılır elbette ama bu, bazı eksikliklerin olduğu ve başta temizlik ihtiyacı olmak üzere karantinayı uygulayan devletin bunları düzeltmesi gerektiği gerçeğini değiştirmez.

Biz de zaten hem günlerdir hem bu sabahtan beri temizlik malzemeleri dahil olmak üzere her türlü ihtiyacın karşılanması için yetkililerle temas halindeyiz ve gereken katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu kendilerine ilettik.

Nitekim bazı bakanların yurda gittiğini de öğrendik. Umarım eksiklikler giderilir ve gerekli şartlar yerine getirilir. Unutmayalım ki orada her bölgeden ve her partiden insanımız var. Bu sürecin en sağlıklı şekilde geçirilmesi için karşılıklı anlayış ve doğru iletişim olmazsa olmaz. Herkes bu sorumlulukla hareket etmeli…”

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 16:35