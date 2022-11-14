CTP’nin LTB başkanı olarak açıkladığı İncirli: “Kötü gidişatı hem yerelde hem genelde CTP değiştirecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanlığına adaylığını açıkladığı Sıla Usar İncirli, “kötü gidişatı hem yerelde hem de genelde CTP’nin değiştireceğini” söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre İncirli, Lefkoşa’nın, ekonominin ve sosyal yaşamın döndüğü yer olduğunu belirtti.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nı (Hak-Sen), Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nı (Memur-Sen) ve Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası’nı (Çağ-Sen) ziyaret eden Sıla Usar İncirli, Lefkoşa ile ilgili projelerini de paylaşma fırsatı yakaladı.

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Usar İncirli, Lefkoşa’da gelirlerin artırılması konusunda yapılan çalışmaların da yetersiz kaldığını savundu.

Lefkoşa’nın “bir başşehir görüntüsünde olmadığını” söyleyen İncirli, bunun birçok sebebinin olduğuna vurgu yaptı.

Geçen yıllarda Lefkoşa’nın mali açıdan güçlendirilemediğini söyleyen İncirli, bunun büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.

Gelirlerin artırılması konusunda yapılan çalışmaların yeterli olmadığını savunan İncirli, Lefkoşa’nın aydınlatma sorunundan da bahsetti.

İncirli, “Bu benim yetkin dahilinde değildir, diye bir cümle kurmayacağım. Şehir karanlıksa, oturup konuşup sorunu çözeceğiz. Trafik düzenlemeleriyle ilgili sorun çözülene kadar belediyenin ağırlığını ortaya koyacağız. Yetkim dahilinde değil deyip kenara çekilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hem genelde hem de yerelde, kötü gidişatı değiştirecek olan partinin CTP olduğunu söyleyen İncirli, önümüzdeki seçimleri çok önemsediklerini ifade etti.