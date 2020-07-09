Cumhurbaşkanı Akıncı 1. Piyade Alay Komutanlığı sancak devir teslim törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Piyade Albay Hakkı Aşık, görevini Piyade Albay Serkan Öcal’a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görevi devreden Piyade Albay Hakkı Aşık’a, 13 Temmuz 2018-9 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1. Piyade Alay Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne vermiş olduğu hizmetler anısına hizmet şildi sundu.