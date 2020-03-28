Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı uluslararası örgütlerle iletişimi sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu çerçevede BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmad
Al-Othaimeen’e de mektup gönderdi.
BM Genel Sekreteri Guterres dün Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth
Spehar aracılığı ile Cumhurbaşkanı Akıncı’ya dünya liderlerine yapmış
olduğu çağrıyı iletti. Guterres söz konusu çağrıda global bir ateşkes
çağrısında bulunarak, savaşların sonlandırılmasını, sorunların
diplomasiyle çözülmesini istemiş ve koronavirüs tehdidine karşı hep
birlikte mücadele edilmesini önermişti. Cumhurbaşkanı Akıncı,
gönderdiği cevabi mektupta BM Genel Sekreteri Guterres’in çağrısını
tümüyle desteklediğini, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Rum toplumu ile
ve uluslararası toplumla bu mücadelede her türlü işbirliğini yapmaya
hazır olduğunu vurguladı. Akıncı gerek kendisinin Kıbrıslı Rum lider
ile gerekse de İki Toplumlu Sağlık Komitesi üyelerinin birbirleriyle
iletişim halinde olduklarını da Guterres’e duyurdu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ayrıca, BM Genel Sekreteri’ne Dünya
Bankası, AB Komisyonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının
başkanlarına gönderdiği mektuplardan da söz ederek, Birleşmiş
Milletler’in de içinden geçilmekte olan zor dönemde Kıbrıs Türk halkı
ile dayanışma ve yardımlaşma içinde olmasını talep etti.
Benzeri bir mektubu da İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri’ne
gönderen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu
örgütten ve İslam Kalkınma Bankası’ndan Kıbrıslı Türklerle yardımlaşma
ve dayanışma içinde hareket edilmesi beklentisini iletti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün de korona virüs salgını nedeniyle
Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti’ye ileterek acil
yardım talebinde bulunmuştu.