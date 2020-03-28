Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı uluslararası örgütlerle iletişimi sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu çerçevede BM Genel Sekreteri Antonio

Guterres ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmad

Al-Othaimeen’e de mektup gönderdi.

BM Genel Sekreteri Guterres dün Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth

Spehar aracılığı ile Cumhurbaşkanı Akıncı’ya dünya liderlerine yapmış

olduğu çağrıyı iletti. Guterres söz konusu çağrıda global bir ateşkes

çağrısında bulunarak, savaşların sonlandırılmasını, sorunların

diplomasiyle çözülmesini istemiş ve koronavirüs tehdidine karşı hep

birlikte mücadele edilmesini önermişti. Cumhurbaşkanı Akıncı,

gönderdiği cevabi mektupta BM Genel Sekreteri Guterres’in çağrısını

tümüyle desteklediğini, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Rum toplumu ile

ve uluslararası toplumla bu mücadelede her türlü işbirliğini yapmaya

hazır olduğunu vurguladı. Akıncı gerek kendisinin Kıbrıslı Rum lider

ile gerekse de İki Toplumlu Sağlık Komitesi üyelerinin birbirleriyle

iletişim halinde olduklarını da Guterres’e duyurdu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ayrıca, BM Genel Sekreteri’ne Dünya

Bankası, AB Komisyonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının

başkanlarına gönderdiği mektuplardan da söz ederek, Birleşmiş

Milletler’in de içinden geçilmekte olan zor dönemde Kıbrıs Türk halkı

ile dayanışma ve yardımlaşma içinde olmasını talep etti.

Benzeri bir mektubu da İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri’ne

gönderen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu

örgütten ve İslam Kalkınma Bankası’ndan Kıbrıslı Türklerle yardımlaşma

ve dayanışma içinde hareket edilmesi beklentisini iletti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün de korona virüs salgını nedeniyle

Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı

Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa

İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti’ye ileterek acil

yardım talebinde bulunmuştu.