Cumhurbaşkanı Tatar, eşiyle birlikte ‘Dostluk konserini’ izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Lapta Şato Lambousa Otel’de gerçekleşen “Dostluk konserini” izledi.

Dostluk Konseri, Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesindeki Lapta Esintileri Korosu ile Bursa Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu iş birliğinde düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar konserdeki konuşmasında, emeği geçenleri kutladı.

Bursa’dan gelen sanatçıları Kıbrıs’ta görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kültür ve sanatıyla var olduğunu söyledi.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremin acılarının halen dinmediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, voleybol müsabakaları için Adıyaman’da bulunduğu sırada hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekleri ve depremde tüm hayatını kaybedenleri saygıyla andığını kaydetti.

Konserde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Türkiye Bayrağı’nı resmeden el işi tablo takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Lapta Esintileri Korosu ve ülkede bulunan Bursa Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Korosu’na çiçek takdim etti.

Bursa Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Korosu ise Sibel Tatar’a hediye takdiminde bulundu.