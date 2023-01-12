Cumhurbaşkanı Tatar: “Lefke, gelişmeye aday bir bölge”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke’nin, gelişmeye aday bir bölge olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Lefke’nin tarihi, kültürel mirası, çevresi, doğası, narenciye ürünleri, üniversitesi ile önemli bir bölge olduğunu ifade ederek, gelişmeye aday bir bölge olan Lefke’nin kalkınması için yapılacak çalışmalarda başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyadaki gelişmelere paralel olarak bölgeye uygulanacak yenilikler, altyapı çalışmaları, Güzelyurt-Lefke yolunun tamamlanması ve farklı yatırımlarla bölgenin daha da hızlı bir şekilde kalkınabileceğini kaydetti.

Maden atıkları konusunun ele alınarak, daha temiz bir çevre elde etmek için de çalışmaların yapılmasının önemine değinen Tatar, yeni belediye yasası ile yerel yönetimlerin önem kazandığı bu dönemde icraatların daha da artmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, belediye meclis üyeleri ve çalışanları ile birlikte Lefke Belediyesi’nin çalışmalarının en iyi şekilde süreceğine inanç belirtti.

-Kaya

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Lefke bölgesindeki mevcut sorunları Cumhurbaşkanı Tatar’a aktararak, sorunların çözümü için neler yapılabileceğini değerlendirdi.