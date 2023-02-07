Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi: “Arama kurtarma ile sağlık ekipleri afet bölgesine ulaştı”

Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi, Türkiye’deki afet bölgesinde enkaz altında kalan çocukların sağlıklı bir şekilde kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini ve şu anda ekipler ile yardım malzemelerinin afet bölgesine ulaştırıldığını bildirdi.

Komitenin yaptığı koordinasyon çalışmaları kapsamında dün ve bugün olmak üzere 100’ün üzerinde kurtarma ve sağlık ekibi enkaz alanına gönderildi.

Dün 40 kişilik kurtarma heyeti, öğrenci aileleri ve görevlilerin olay yerine gittiği belirtilen komite açıklamasında, bugün giden uçakta ise yer alanlar şöyle sıralandı:

“7 kişilik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına 4. Ekip. 17 kişilik DAÜ ve GAÜ’ye bağlı AKUT ekipleri. 8 Doktor. 20 Hemşire. 1 Ambulans Şoförü. 10 İlk Yardım görevlisi (Paramedik). 9 Sivil Havacılığa Bağlı Kurtarma görevlisi. 3 Ekskavatör Operatörü. 1 Vinç Operatörü. 20 Görevli.”

Görevliler arasında Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Danışmanı Mesut Genç de bulunuyor.