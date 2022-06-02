Cumhurbaşkanlığı Tarih ve Araştırma Komitesi kuruldu.

Komite bugün Dr. Hasan Topal başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Komite; Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Doç. Dr. Serdar Yurtsever, Yrd. Doç. Dr. Ejdan Sadrazam, KKTC Cumhurbaşkanlığı Tarih Danışmanı Hatice Özler Şahin ve Dr. Mete Özsezer’den oluşuyor.

Komitenin amacının, “Kıbrıs Türkü’nün yakın geçmişine ışık tutacak olan birincil kaynaklardan faydalanarak araştırmalar gerçekleştirmek, bunun yanında toplumdaki tarih bilincini geliştirmek” olduğu kaydedildi.

Bunu gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren benzer yapılar ile iş birliği hâlinde projeler yapmak, konferanslar düzenlemek, ülkede tarihi topluma sevdirmek; ortaya çıkan yanlış, çarpıtılmış veya dezenformasyona uğramış tarihsel bilgileri bilimsel veri temelli düzeltmeyi amaçlayan komitenin Cumhurbaşkanlığı’ndaki ilk toplantısına; Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Doç. Dr. Serkan İlseven ve Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da katıldı.