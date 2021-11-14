Cumhuriyet Bayramı mesajları

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Amcaoğlu, bu önemli günü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Bakan Amcaoğlu’nun, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yayımladığı mesajda “Ülkemizin gelişimi için çalışmalarımızı yürütürken, eğitimde de ortaya koyacağımız kararlılık ve atacağımız adımlarla gelişen ve değişen dünyayı yakalayacak ve daha çağdaş bir eğitim sistemi devletimize kazandırılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Amcaoğlu’nun 15Kasım mesajı şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Kıbrıs Türk Halkı, yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Anadolu Halkının desteği ile 15 Kasım 1983 tarihinde egemenliğini dünyaya ilan ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Cumhuriyetimiz, varoluş mücadelemizin en anlamlı eseri ve kararlığımızın en güçlü ifadesidir.

Bugün, Cumhuriyetimizin sağladığı kazanımların gururu içerisinde, bağımsız bir devlete sahip olmanın bilinciyle, devletimizi en iyi noktaya taşımak için çalışmaktayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yılda, çoğulcu demokrasi, yasama, yürütme ve yargının bağımsız işleyişi, ekonomik kalkınma, sosyal adalet, hak ve özgürlükler gibi birçok alanda büyük ilerlemeler kaydetmiş, sosyal dokusunu ve çok sesliliğini korumuştur.

Anavatan Türkiye’nin de destekleri ile gelişen teknolojimiz ve yaptığımız yatırımlar sonucunda yükseköğrenim ve turizm başta olmak üzere, birçok sektör ülkemizin gelişimine katkı sağlamakta ve genç devletiminizin potansiyelinin arttırmaktadır.

Ülkemizin gelişimi için çalışmalarımızı yürütürken, eğitimde de ortaya koyacağımız kararlılık ve atacağımız adımlarla gelişen ve değişen dünyayı yakalayacak ve daha çağdaş bir eğitim sistemi devletimize kazandırılacaktır.

Bu anlamlı günde, en başta merhum liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikal edişinin son dakikalarında Güney Kıbrıs’a (Rum Liderliğine) seslenişini de hatırlamakta ve karşı tarafa da hatırlatmakta yarar görüyoruz. Merhum Denktaş’ın son nefesini vermeden önceki seslenişi şöyleydi; “Karşı tarafa açıkça söyleyiniz burada (Kuzey Kıbrıs’ta) ayrı bir devlet ve Cumhuriyet vardır. Bu devleti yaşatarak yüceltmek ve güçlendirmek Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmez ve unutulmaz görevleri arasındadır.”

Bu anlamlı günde; Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ders verici sözlerini ve karşı tarafa seslenişini hatırlayarak; siz kahraman halkımıza da hatırlatarak kutluyoruz.

Genç Devletimizi sonsuza dek yaşatmak ve vermekte olduğumuz Varoluş ve Özgürlük Mücadelemizde, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil, herşeyi ile yanımızda olan Anavatanımız Türkiye’ye şükranlarımızı içtenlikle duyurmak unutulmaz görevlerimiz arasındadır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğüne kavuşması için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi şükranla selamlar, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi Kuzey Kıbrıs için atan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, KKTC’nin 38’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Evren mesajında, “Bugün, tarih boyunca zulme boyun eğmeyen bir toplumun, vatan topraklarında kendi kimliği, kültürü, manevi değerleri ile var olduğunun, var olacağının dünya ve tarih önünde ilan edildiği” gün olduğunu ifade etti.

Evren, “Devletimiz, hepimizin güvencesi, bu topraklardaki varlığımızın vücut bulmuş hali ve ulusal birliğimizin gücüdür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılmasında, yüceltilmesinde ve geleceğe daha da güçlü şekilde yürümesinde en büyük güvencemiz olan gençlerimizin bayrağı daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır” dedi.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, “15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkı için özgürlük ve bağımsızlık anlamına gelen onurlu bir tarihtir” dedi.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Atun, Kıbrıs Türkünün tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir yol kat ettiğini ifade etti.

Atun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs konusunda, bugüne kadar ortaya konan tüm çözüm planlarında iyi niyetli ve yapıcı tutumumuzu ortaya koyduk. Buna karşın her seferinde, Rum tarafının değişmeyen uzlaşmaz tavrı ve uluslararası kamuoyunun KKTC'yi görmezden gelen adaletsiz yaklaşımı ile karşı karşıya kaldık. Kıbrıs Türk Halkının bu adadaki siyasi varlığının uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmesi gereken bir gerçek olduğunun da bir kez daha altını çizmek istiyorum.

Buradan bir kez daha vurgulamak isterim ki; Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünden ve bu topraklardaki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk halkının büyük bedeller ödeyerek, onurlu bağımsızlık mücadelesi sonucunda, hür iradesiyle kurduğu devleti yücelterek, yola devam etmenin en büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Özçınar, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu günü, büyük coşku ve gururla kutladıklarını kaydetti.

“Birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu unutmadan, bağımsız ve özgür bir devlete sahip olmanın bilinciyle, devletimizi en iyi noktaya taşımak için çok çalışmaya devam etmeliyiz” diyen Özçınar, halkın bayramını kutladı; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

ULUSAL TÜRK KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Cumhuriyetin gücüne güç katmak için birlik, beraberlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yusuf, yayımladığı 15 Kasım mesajında “Cumhuriyet'imize sonuna kadar sahip çıkacağımız ve ilelebet yaşatılması, kalkınması ve tanınması için elimizden geleni yapacağımız bilinmelidir” dedi.

Rum tarafının olumsuz ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle Kıbrıs sorununa çözüm bulunamadığını belirten Yusuf ayrıca, New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’in davetiyle liderlerin gerçekleştirdiği görüşmede ortak zemin bulunmadığının bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Yusuf, “Kıbrıs Türk halkının 18 Ekim 2020 cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğu ‘eşit egemenlik temelinde iki devlete dayalı çözüm’ modelini yok sayarak, görmezden gelerek müzakereleri yeniden kaldığı yerden başlatma girişimleri sonuçsuz kalacaktır” dedi.

Yusuf ayrıca, “KKTC’yi tanımaya hazır başta Abhazya Cumhuriyeti, Mali, Venezuela, İran İslam Cumhuriyeti vs. gibi ülkeler ile sıcak temasların sürdürülmesinin” şart olduğunu ifade etti.

KAMU SEN

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, 15 Kasım 1983’ün Kıbrıs Türk halkının hep gurur ve onur duyacağı varoluş ve özgürlük mücadelesini devlet kurarak, taçlandırdığı tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Atan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan Cumhuriyetin kuruluşunun 38’inci yaşını bir kez daha gururla idrak ettiğini kaydeden Metin Atan, “Geçmişte yaşanan zor günleri asla unutmadan geleceğe güvenle bakarak, büyük fedakârlıklarla kurulan devletimizi her alanda daha da ileriye götürme azmi ve kararlılığındayız” dedi.

Atan, KKTC’nin genç bir devlet olduğunu, bugünlere büyük mücadeleler sonucunda gelindiğini belirterek, şöyle devam etti:

“GÖREVİMİZ DAHA GÜÇLÜ BİR YAPI OLUŞTURMAK”

“Bugün ileriye daha güvenle bakmalıyız ve halkın refahını yükseltmek için çalışmalıyız. Şimdi üstümüze düşen görev, devletimizi ‘hata’ olarak görenlere, ‘gereksiz’ atfedenlere ve varlığımızın devamının en güçlü teminatı olan devletimizi ortadan kaldırmak isteyenlere inat, devlete her zamankinden daha çok sahip çıkarak ve hatalarımızı düzelterek daha güçlü bir yapıyı oluşturmaktır.”

Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitleri rahmetle anan Atan, gazileri, minnet ve şükranla selamladı.

Cumhuriyetin güvencesi büyük Türk ulusuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerine olan sarsılmaz güvenini bir kez daha yineleyen Metin Atan, “Tüm halkımızın Cumhuriyet bayramını en kalbi duygularımla kutlarım” dedi.

TAÇOY

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının adada en az Rumlar kadar eşit ve egemen bir devlete sahip olma hakkının simgesi olduğunu ifade etti.

Devlete sahip çıkmaya ve geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Taçoy, “Eşit, egemen bir devlet olarak, mücadelemize devam edeceğiz. Dünya bizi anlayana kadar da bu mücadele devam edecek, çünkü haklıyız” dedi.

TÜRK BİR

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRK-BİR) Genel Başkanı Doç.Dr. Güven Arıklı, Cumhuriyetin 38. kuruluş yıl dönümünün onur ve gururla kutlandığını kaydetti.

TÜRK-BİR Genel Başkanı Güven Arıklı yayımladığı 15 Kasım mesajında şunları dile getirdi:

“Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetin 38’ncı kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutluyoruz. Başta Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi ise minnet ve şükranla selamlıyorum. Büyük Türk Ulusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yenileriz. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.”