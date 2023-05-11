Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanarak, gündemindeki yasa tasarılarını ele aldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da başlayan komite toplantısına, başkan vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ile Hasan Küçük, CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner, Erkut Şahali ve Devrim Barçın katıldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi sırasıyla “Toprak Ürünleri Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Tasarılarla ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite daha sonra KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nden katılan yetkililerin gerçekleştirdiği sunumu dinledi.