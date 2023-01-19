Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi, TBMM İhtisas Komisyonları İle Görüştü

Temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin görüşmeleri devam ediyor.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, temasları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesindeki bazı İhtisas Komisyonları ile bir dizi toplantı yaptı. Komite bu bağlamda sırasıyla TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler ve söz konusu Komisyonların bazı üyeleriyle bir araya geldi. TBMM’de gerçekleştirilen toplantılara Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün yanısıra Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ile UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil katıldı.

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ İLE GÖRÜŞME:

Komisyon başkanı Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası alanda tanınmış bir devlet olması için Komisyon olarak var güçleriyle çalıştıklarını aktardı. Cumhuriyet Meclisi’nin uluslararası platformda görünürlüğünün artmasının önemine değinen Komisyon Başkanı Kılıç, Cumhuriyet Meclisi’nin Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantılarına katılımının çok önemli olduğunu belirtti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un gösterdiği hassasiyet ile Cumhuriyet Meclisi’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Kurulu’na da katılımının sağlandığını vurgulayan Akif Çağatay Kılıç, “bizler her fırsatta muhataplarımıza Kıbrıs sorununu anlatıyor ve KKTC’yi tanımaları yönünde çağrı yapıyoruz. Bu bağlamdaki çabalarımız devam edecektir” diye konuştu.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ise kendilerine gösterdikleri desteklerden ötürü Akif Çağatay Kılıç’a teşekkür etti. Komite Başkanı Yasemi Öztürk, KKTC’nin yer altı zenginliklerinin keşfedilmesinden sonra Kıbrıs meselesinin ayrıca önem kazandığını belirtti ve bu bağlamda KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak tanınmasının önemine dikkat çekerek, KKTC’nin uluslararası tanınmasının Türkiye’nin desteği ile gerçekleşebileceğini söyledi. Yasemi Öztürk, uluslararası örgütlerin samimi olmadıklarını belirttiği konuşmasında, uluslararası örgütlerin samimiyetsiz davranışlarına karşın “Kıbrıs Türk halkı olarak biz varız, Türkiye bizim yanımızdadır ve biz de Türkiye ile birlikteyiz mesajını vermek istiyoruz” dedi.

TBMM ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BEYAZIT İLE GÖRÜŞME:



Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023, 14:14

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Anayasa Komisyonu’nun çalışmaları ve Komisyonun gündemindeki konular hakkında Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne bilgi verdi. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt ayrıca, “KKTC’nin tanınma çabalarını çok değerli buluyoruz. Bu bağlamda biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC ile her zaman birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu ve birlik, beraberlik mesajı verdi.Yasemi Öztürk ise Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı. Öztürk, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi olarak yirmiden fazla yasa ve protokolü komiteden geçirdiklerini belirtti. Öztürk devamla, “Türkiye ile ilişkilerin her zaman güzel ve güçlü bir noktada olmasını istiyoruz” diyerek “artık küresel dünyada devletler işbirliklerine gidiyor. Bu gerçeklik Türkiye ile olan ilişkilerimizi ayrıca önemli kılıyor” diye konuştu.TBMM ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ABDULLAH GÜLER İLE GÖRÜŞME:Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, son olarak TBMM Adalet Komisyonu ile yaptığı görüşmede, Komisyon Başkanı Abdullah Gürler, TBMM ve Cumhuriyet Meclisi arasındaki işbirliği, dayanışma ve diyaloğun önemine değinen bir konuşma gerçekleştirdi. Gürler, ayrıca KKTC’nin bölgesel ve küresel anlamda tanınması ve bölgesindeki gelişmelerde özgün ve etkin bir rol oynamasını temenni ettiklerini ve bu temennilerinin en kısa sürede gerçekleşeceğine dair inancını belirtti.Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk de küreselleşen dünyada devletlerarası ittifaklara değindi. Bu bağlamda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ve Lübnan ile anlaşmalar yaparak güçlendiğine işaret etti. Bu koşullar altında “KKTC’nin dili, dini, kültürü ve kopmaz bağları ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliği ve dayanışmanın KKTC için çok kıymetli” olduğunu söyledi.