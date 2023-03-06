Cumhuriyet meclisi’nde gergin dakikalar

Meclis Genel Kurulu’nda meclis iç tüzüğü tartışması yaşandı.

Konuşmacı olarak söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Hayatımda böyle bir şey duymadım, inanamadım önümüze getirdiğinize…” diyerek, kararda, “iç tüMeclis Başkanı Zorlu Töre ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman iç tüzük konusunda doğrudan birbirini suçladı.züğün 85’inci maddesine bakılmaksızın” ifadesi yazılmasına tepki gösterdi.

Bunun hemen geri çekilmesini isteyen Erhürman, “Kimin aklına geldiyse, o akıldan şüphe ederim” şeklinde konuştu. İç tüzüğün bir maddesinin bile isteye ihlal edildiğinin bilindiğini ifade eden Erhürman, bunun anında geri çekilmesi talebini yineledi.