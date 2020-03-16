DAÜ SEN, Büyükkonuk çalışanlarına destek belirtti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) 4 aydır maaş alamayan ve süresiz grevde olan Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarına destek belirtti.

DAÜ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kötü günlerden geçiyoruz. Her kesim psikolojik ve ekonomik baskı altındadır. Ancak hiçbirimizin yaşadıkları Büyükkonuk Belediyesi çalışanları kadar trajik değildir” denildi.

“Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun belediyeyi batırdığı” savunulan açıklamada, çalışanların son çare olarak süresiz greve gittiğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

“Günler geçmesine rağmen Belediye Yönetimi ve Hükümet sessizdir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Çalışanlar aylardır maaş alamamaktadır. Aileleri mağdurdur. Hükümeti hiç vakit kaybetmeden bu soruna eğilmeye çağırıyoruz. DAÜ-SEN maddi ve manevi DEV-İŞ ve grevcilerin yanındadır. Tüm sivil toplum örgütleri ve vatandaşları grevcilere ve DEV-İŞ'e destek vermeye çağırıyoruz.”.

