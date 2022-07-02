Demokrat Parti, Olağanüstü Kurultaya gidiyor

Demokrat Parti, Olağanüstü Kurultaya gidiyor
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Demokrat Parti’den (DP) yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00’da DP Olağanüstü Kurultayı’nın toplanacağı açıklandı.

Açıklamada, Genel Başkanlık ve PM adaylığı için son başvuru tarihinin 8 Temmuz saat 17.00 olarak belirlendiği ve başvuruların DP Genel Merkez’de Genel Sekreterliğe yapılacağı belirtildi.

Toplantı gündemi şu şekilde:

1-Açılış

2-Başkanlık Divanının seçilmesi

3-Genel Başkan adaylarının konuşması

4-Genel Başkanlık, PM üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin oylanması

5-Oy sayımı

6-Kapanış

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