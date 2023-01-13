Denktaş’ın anıları Ercan’daki sergide yaşatılıyor

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 11.yıldönümü nedeniyle T&T Ercan Havalimanı’nda açılan “Fotoğrafları ve kendi sözleri ile Rauf R. Denktaş” isimli sergide anılıyor.

Sergide, ömrünü bir davaya adamış merhum cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın bir halkın var oluş ve özgürlük mücadelesinin hızlandırılmış tarihi yer alıyor. Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonunda son güvenlik noktası sonrasında açılan sergi, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın binlerce fotoğrafının yer aldığı özel arşivinden seçilen fotoğraflar ve bu fotoğrafları anlatan kendi sözlerinden oluşuyor.

Mine Kar ve Cem Kar tarafından araştırması yapılan ve hazırlanan sergide, Rauf R. Denktaş’ın görülmemiş fotoğrafları, çocukluğu, ailesi, mücadele yılları ve Kıbrıs tarihine ışık tutan sözleri ile dikkat çekiyor.

Denktaş’ın hayatından kesitler yer alıyor

Mine Kar ve Cem Kar tarafından araştırması yapılan Rauf R. Denktaş Sergisi, Denktaş ailesinden özel izin alınıp, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın Lefkoşa’daki çalışma ofisinde bulunan kendi özel arşivine girilerek hazırlanmıştır.

Sergide, Türk dünyasının önemli liderlerinden olan Rauf R. Denktaş’ın hayatından kesitler sunan fotoğraflar; gerek Denktaş’ın kitaplarında bulunan, gerekse farklı kaynaklarda yer alan kendi sözleri ile anlamlandırılmıştır.

Özçelik: Denktaş’ı saygı ve özlemle anıyoruz

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, merhum Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 11. yılında kendisini bir kez daha özlem ve rahmetle andıklarını belirtti.

Özçelik, Kıbrıs Türkü’nün gönlünde çok özel bir yere sahip olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin önderi Rauf Denktaş tüm hayatını adadığı Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasında dirayet ve özveriyle savunduğunu ifade eden Özçelik, “Merhum Denktaş, Kıbrıs Türkleri’nin Ada üzerindeki eşit siyasi haklarını ve kurucu iradelerini varlığında sembolleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni halkına armağan eden büyük bir devlet adamıydı. Merhum Rauf Raif Denktaş’ın en sıkıntılı dönemlerde kararlı duruşu, engin bilgi ve birikimi, fikir ve idealleriyle halkının yolunu aydınlatan örnek bir lider olarak geride büyük izler bırakmıştır” dedi.

Özçelik, “Kıbrıs halkının özgürce yaşaması için büyük mücadele veren merhum Rauf Denktaş’ın 11. sene i devriyesinde Ercan Havalimanı’nda da saygıyla anılacaktır. İnandığı dava için bir ömür harcayan büyük önder ve devlet adamı, Rauf Raif Denktaş’ı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” diyerek sergide emeği olan Mine Kar ve Cem Kar’a teşekkür etti.