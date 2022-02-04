“Dijital Öğretmen Akademisi” sertifikaları verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) iş birliğinde öğretmenlere yönelik düzenlenen “Dijital Öğretmen Akademisi” hizmet içi eğitimlerine katılan öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmalar yapıldı, eğitim alanındaki hızlı gelişimlere dikkat çekildi, pandemi ile birlikte dijital eğitimin öneminin arttığına vurgu yapıldı, eğitimlere katılan ve katkı koyan tüm öğretmenlere teşekkür edildi.

SOMİDER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye’de başlatıp Azerbaycan’da devam ettirdikleri semineri KKTC’de de düzenlemekten onur duyduklarını söyledi, tüm paydaşlara ve öğretmenlere teşekkür etti.

Eraslan, ilkelerinin Atatürk’ün eğitim ilkeleri doğrultusunda olduğunu ifade ederek, merkezleri hakkında bilgi verdi.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Orta Eğitim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun da, kendileriyle işbirliği yapan ve öğretmen gelişimine katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.“Gelişen öğretmen gelişen toplum demektir” diyen Uzun, eğitimlere 175 öğretmenin katıldığını, bu eğitimleri yeterli görmediklerini, geliştirmek için çalışacaklarını söyledi. Uzun, katılımları artırmak için gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağını da söyledi.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Türkiye’den gelip öğretmenlere dijital eğitim alanında eğitim veren merkeze teşekkür etti, iş birliklerinin devam edeceğine işaret etti.Amcaoğlu, öğretmenin toplum için önemine işaret ederek, KKTC’de, eğitim alanında toplamda 160 bin kişinin yer aldığını, bunun ülkeye her alanda önemli bir katkısı bulunduğuna değindi.“Öğretmen baş tacıdır” diyen Amcaoğlu, eğitimin, tüm paydaşların katkısıyla sürdüğünü, Covid salgınına rağmen de hizmet içi eğitimlerin yapıldığını söyledi.“Öğretmen insanlarımızın mimarıdır, geleceğin mimarıdır” diyen Amcaoğlu, evlere kapanılan dönemde de öğretmenlerin toplumu sahiplendiğini kaydetti.