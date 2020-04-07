Din Görevlileri Sendikası mesaj yayınladı

KKTC Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen), içinde bulunulan olağandışı durumda muhtaç olanlara yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır, Berat Kandili’nin “Üç aylar iklim kuşağında yer alan, Ramazan ayının geldiğini müjdeleyen, af ve bağışlanma gecesi” olarak kabul edildiğini ifade etti.

Çakır, “Tezekkür, tefekkür ve yenilenme gecesi olarak bildiğimiz bu geceye girerken, içerisinde bulunduğumuz olağan dışı duruma bağlı olarak mali açıdan zor duruma düşenlerin sayısı artmıştır. Bu durum bir yandan bizleri zora sokarken diğer yandan hayır yapma, yardım etme fırsatı sunmaktadır” dedi.

Zor duruma düşenlere mutlaka yardım edilmesi gerektiğini kaydeden Çakır, “Ekmeğimizi komşumuzla, ihtiyacı olanla paylaşmak başlı başına bir erdemdir” dedi.

Özellikle üçüncü ülkelerden gelen ve beklenmedik şekilde değişen şartlar nedeniyle yiyecek ekmeğe muhtaç hale düşen insanların görmezden gelinmemesi temennisinde bulunan Çakır, “Herkese yetişme imkanımız olmayabilir. Muhtaç insanları birbirimize ve ilgili yerlere bildirerek yardım edilmesini sağlayalım” dedi.

Çakır mesajında, “Bizleri bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimize şükreder, günah yüklerimizden ve salgın hastalık belasından kurtulmuş, olarak Ramazan-ı şerife girmeyi nasip eylemesini diler, bu gecenin insanlığın kurtuluşuna, tövbe ve dualarımızın kabulüne vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim” dedi.