Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan Erdoğan’a kutlama

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, Erdoğan’ı kutladığı mesajında, seçim sonuçlarının, Milli Kıbrıs davasını birlikte savundukları Anavatan Türkiye’ye, ülkeye ve Türk Dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun mesajı şöyle:

“Anavatanımız Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanarak yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmenizi kalpten tebrik ediyorum

14 Mayıs seçiminde, liderliğinizdeki Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki çoğunluğu sağlamasının ardından, Türk Halkı, zat-alinizi yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçerek, liderliğinizde yürütülen çalışmalara duyduğu güveni bir kez daha göstermiş ve istikrar demiştir.

Seçim sonuçlarının, Milli Kıbrıs davamızı birlikte savunduğumuz Anavatan Türkiye’mize, ülkemize ve Türk Dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Anavatanla ülkemiz arasında dayanışma ve iş birliğinin, liderliğinizde her alandaki daha da ilerine götürüleceğine inancım tamdır.

Yeni dönemde, genelde Anavatanımıza, özelde de Sizlere yeni başarılar ve mutluluklar temenni ediyorum. Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun.”,