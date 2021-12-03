Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Egemen Üs Bölgeleri Yönetimini protesto etti

Dışişleri Bakanlığı, Pile Köyü’nde yasa dışı faaliyette bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak bugün duruşmaya çıkarılan bir KKTC vatandaşının, İngiliz Egemen Üs Bölgeleri Yönetimi Mahkemesi tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine teslim edilmesini “şiddetle kınadığını” belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, özel statüye sahip Pile Köyü’nde KKTC vatandaşı ile ilgili olaylarda KKTC Polisi’nin, Rumlarla ilgili olaylarda da Rum Polisi’nin yetkili olduğuna işaret ederek, KKTC vatandaşının KKTC makamlarına teslim edilmemesinin “yerleşik uygulama ve teamüllere aykırı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu” kaydetti.

Bakanlık, söz konusu KKTC vatandaşının KKTC’ye iade edilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü de bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklama aynen şöyle:



“Ara bölgede yer alan Pile Köyü’nde yasa dışı bir faaliyette bulunduğu iddiasıyla İngiliz Egemen Üs Bölgeleri Yönetimi (İEÜB) yetkilileri tarafından 29 Kasım 2021 tarihinde tutuklanan ve duruşması bugün (3 Aralık 2021) yapılan bir vatandaşımızın, duruşma sonucunda İEÜB mahkemesi tarafından GKRY yetkililerine teslim edilmesini şiddetle kınıyoruz.Kıbrıs Türkleri ile Rumlarının birlikte yaşadığı, özel statüye sahip Pile Köyü’nde vatandaşlarımızla ilgili vuku bulan herhangi bir olayda KKTC Polisi, Rumlarla ilgili olaylarda ise GKRY Polisi yetkilidir.Hal böyle iken ve iddia edilen faaliyetin ara bölgede gerçekleştiğinin GKRY Polisi tarafınca da kabul edilmesine rağmen, bahse konu vatandaşımızın KKTC makamlarına teslim edilmemesi yerleşik uygulama ve teamüllere aykırı olup, kabul edilmezdir.Bu itibarla, İngiliz Egemen Üs Bölgeleri Yönetimi’ni şiddetle protesto eder, bahse konu vatandaşımızın KKTC’ne iade edilmesi için diplomatik girişimlerimizi sürdürdüğümüzü kamuoyuna saygı ile duyururuz.”