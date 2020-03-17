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Dizdarlı: "Hastaneye gitmeyi erteleyiniz,evinizde oturun"

Dizdarlı: "Hastaneye gitmeyi erteleyiniz,evinizde oturun"
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında "ciddi ciddi uyarıyorum" diyerek, İtalya, Güney Kore ve Güney Kıbrıs'ta, Koronavirüs'ün yayılma odağının hastaneler olduğuna dikkat çekti, halka "hastaneye gitmeyi erteleyiniz" dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımı;

Ciddi ciddi uyarıyorum:
Virusun Italya ve Guney Kore'den sonra Guney Kıbrıs'ta da yayılma odağı hastaneler olmuştur. Lutfen olur olmaz sebeplerle hastanelere gitmeyiniz. Ziyaretmis tahlilmis , hastaneye gitmesi gereken kisiye refakatmış bunlari erteleyiniz. Kronik hastalıklarınız icin ileride muayene olursunuz. Kullanilması gereken Ilaçlarin eve teslimiicin devlet ve belediyelerin isbirligi yaptigini işittim. Kisa zamanda bu gerceklessin. EVINIZDE OTURUN . Cok acil dutumlarda bakanligin verdigi 1102 nolu telefonu arayin. Lutfen ..

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