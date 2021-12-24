DP Genel Başkanı ve Milletvekili adayları Gazimağusa Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti

Demokrat Parti Gazimağusa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Perşembe Pazarı ziyaretine, DP Milletvekili adayları ile DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Demokrat Parti’nin bir denge partisi olduğu ve hükümetlerde yer alması gerekliliği konusunda ortak bir kanıyı belirten esnaf, DP adaylarının genç isimlerden oluşmasının da umut verici olduğu ifade edildi.



Perşembe Pazarı esnafı ve Pazar’ı ziyaret eden vatandaşların özellikle DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na yönelik sıcak ve samimi tavırları, sadece seçim döneminde değil, her zaman Gazimağusa esnafı ve halkıyla iç içe olan bir siyasetçi olduğu belirtildi.ESNAF VE VATANDAŞTAN, ASGARİ ÜCRET MEMNUNİYETİ...Pandemi ile mücadele sürecinde yaşanan ekonomik daralma ve ardından döviz kurlarındaki artışın yol açtığı hayat pahalılığına karşı, çalışanı ve aynı zamanda işvereni de koruyarak belirlenen yeni asgari ücret ile ilgili esnaf ve vatandaş tarafından yoğun ilgiyle karşılanan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 23 Ocak seçimlerinin ardından, daha güçlü bir DP’nin hükümette yer alacağına olan inancın güçlü olduğu esnaf ve vatandaş tarafından dile getirildi.