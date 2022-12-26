DP, tek adayları Tatlısu Belediye Başkanı Orçan’ın seçimi kazanmasından mutlu olduklarını açıkladı

Demokrat Parti (DP), Demokrat Parti amblemi altında tek aday olan Tatlısu Belediye Başkanı Hayrı Orçan’ın seçimi kazanmış olmasından dolayı mutlu olduklarını açıkladı.

DP Basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, 2022 Yerel Yönetim seçimlerinin olaysız ve büyük bir olgunluk içerisinde tamamlanmış olmasının mutluluğu içerisinde olunduğu kaydedildi.

Seçim süreci içerisinde, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin oluşturduğu ittifak içerisinde partinin, sonuçlardan bağımsız olarak, samimiyetle ve var gücüyle çalışmış olmanın verdiği huzur içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, belediye meclisi üyelerinin oy sayımı ve ülke geneli tam neticeler ortaya çıktıktan sonra daha sağlıklı ve kapsamlı bir değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, sonuçların ülkeye hayırlı olması dilenirken, seçilen tüm belediye başkanlarına bu yeni dönemde başarılar dilendi.