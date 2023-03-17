Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kaza

Bugün saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 57 yaşındaki Serpil Kurtulduk yönetimindeki ZMY 592 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Fuar kavşağına geldiğinde dikkatsizce anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa Yakın Doğu Bulvarı’na dönüşe geçmesi sonucu, o esnada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde doğu istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeyen19 yaşındaki Mert Eriği yönetimindeki UL 998 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle UL 998 plakalı araç, kontrolsüzce yoluna devam edip yolun solundan çıkarak kaldırıma, çevre duvarına ve demir korkuluklara çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan ZMY 592 plakalı araç sürücüsü Serpil Kurtuldu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023, 17:30