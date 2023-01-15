Dr. Küçük içi,n mesajlar...

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 39’uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti;

“Verdiği mücadele asla unutulmayacak

Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin gönlünde çok özel bir yere sahip, yüreği insan sevgisiyle dolu, milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan, büyük bir özveriyle çalışan, güç, güven ve direniş kaynağı, varoluş ve özgürlük mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ebediyete intikalinin 39. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.

Küçük’ün cesareti ve kararlığı, bizlere günümüzde ışık olmaya devam etmektedir. KKTC’nin aydınlık geleceği için; O’nun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya, bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Dr. Küçük, her zaman gurur ve özlemle hatırlanacak, verdiği mücadele asla unutulmayacaktır.

Varoluş mücadelesinde gösterdiği liderlikle halkın takdirini ve sevgisini kazanan Dr. Fazıl Küçük ve özgürlük mücadelesinde şehit düşen mücahitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.”

ALTUĞRA

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 39. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğra mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, milli mücadele yıllarında topluma öncülük etmiş, ömrünü Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini korumaya adamış büyük bir devlet adamıdır.

Kıbrıs Türk Halkının en sıkıntılı günlerinde çok büyük bir özveriyle çalışarak halkçılığı, cesareti, kararlılığı ve inancıyla halka büyük bir önder ve moral kaynağı olan Dr. Fazıl Küçük, yürüttüğü mücadele ile halkın bağımsızlığının, özgürlüğünün ve devletleşmenin yolunu açmıştır.

Kıbrıs Türkünün yolunu aydınlatan Dr. Küçük'ü aramızdan ayrılışının 39. yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde şükranla eğiliyorum.”

ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türkünün adadaki birliğini sağlayan, İngiliz sömürge yönetimine başkaldıran ve varoluş mücadelesinin ateşini yakan ilk lider olduğunu belirtti.

Arıklı yayınladığı anma mesajında, Dr. Küçük'ün Kıbrıs Türkünün hakları için verdiği mücadele ve Kıbrıs davasına Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından sahip çıkılması için gösterdiği çaba sayesinde, bugün Kıbrıs Türkünün kendi kurduğu bağımsız ve egemen devletinde geleceğe güvenle baktığını vurguladı.

Arıklı mesajında şunlara da yer verdi:

“Eğitimini 1937'de tamamlayıp Kıbrıs'a döndüğü günden, görevi 1973'te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a devredene kadar şifa dağıtan bir Doktor, Kıbrıs Türkünün sesini dünyaya duyuran bir gazeteci ve halkı ile birlikte, halkı için fedakârca mücadele eden bir siyasetçiydi.

Halkına ve bağımsızlığa olan inancı bize her zaman yol gösterecektir.

Aramızdan ayrılışının 39'uncu yılında Dr. Fazıl Küçük'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Mekânı cennet olsun.”

ÖZTÜRKLER

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 39’uncu yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Mesajında, “Kıbrıs Türkü’nün Lideri Dr. Fazıl Küçük, halkıçı kimliği ve mücadelemize tuttuğu ışıkla özgürlük ve varoluş mücadelemizin en önemli sembolü olmuştur” diyen Öztürkler, “Dr. Küçük, İngiliz İdaresi altında uzun yıllar milli ve manevi değerleri gasp edilen Kıbrıs Türkü’nün kimliğinin, milli ve kültürel değerlerinin korunması adına büyük mücadeleler vermiştir.” Ifadesini kullandı.

Öztürkler, mesajına şöyle devam etti:

Evkaf İdaresi’nin Kıbrıs Türkü’ne iadesini merkeze koyan ve ecdadımızdan emanet Evkaf İdaresi’nin gerçek sahibi olan Kıbrıs Türk Halkına iadesinin sağlanmasında önder olmuştur. Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı için verdiği mücadeleler asla unutulmayacaktır. Dr. Küçük, halkçı kimliği ile Kıbrıs Türkü’nün gönlünde sarsılmaz bir güvene, nesiller boyu devam eden bir sevgiye ve sonsuz saygıya sahiptir. Kendi halkı tarafından eşsiz bir değerle

var olmuş, var olmaya devam edecektir…

Bu duygu ve düşüncelerimle, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün vefatlarının 39’uncu yıl dönümünde kendilerini bir kez daha rahmet, saygı ve özlemle anıyorum”.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lider Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Taçoy’un mesajı şöyle;

“Varoluşumuzun Lideri Doktor Fazıl Küçük’ü ölüm yıldönümünde, saygı ve minnetle anıyoruz.

Doktor Fazıl Küçük yakmış olduğu bağımsızlık ve varoluş ateşi ile bizlere ışık tutmuş bir önderdir. Toplumuna azınlık olmayı asla layık görmemiş bir lider olan Doktor Küçük, bu uğurda yaşamını ortaya koymuş ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin filizlenerek büyümesini sağlamıştır.

Doktor Küçük hem İngiliz Sömürge Yönetimi hem de ENOSİS peşinde koşan EOKA terörüne karşı toplumunu örgütleyerek, bugünlere gelmemizi sağlamış eşsiz bir önderdir.

Varoluş mücadelesi yıllarında halkından asla kopmayan, o günün zor ve tehlikeli koşullarına rağmen köy köy dolaşarak Kıbrıs Türkü’nü aydınlatan Doktor Fazıl Küçük bugün de bizlere ışık tutmaktadır.

Bugün sürdürdüğümüz eşitlik ve egemenlik politikamızda O’nun “Kıbrıs Meselesi Türkiyesiz Halledilemez” sözü temel teşkil etmektedir.

Bizler, bağımsızlık ve egemenliğe inanmış, özgür yaşamayı ideal edinmiş Kıbrıs Türk Halkı olarak, Doktor Küçük’ün açmış olduğu yoldan asla ayrılmayacağımızı bu vesileyle bir kez daha dünyaya ilan ederiz.

Liderimiz Doktor Fazıl Küçük’e ölüm yıldönümünde Allah’tan rahmet diler, O’nun emaneti olan bağımsızlığımızdan ödün vermeyeceğimizin andını yüce maneviyatı önünde bir kez daha tekrarlarım.”