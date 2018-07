“DÜNYA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE HAFTASI"

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun düzenleyeceği ve Birleşmiş Milletler’in kararıyla bu yıl “Listen First-Önce Dinle” sloganı ile planlanan “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası” ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) Binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Birleşmiş Milletler’in uyuşturucu ile mücadele konusunda verdiği “Çocukları ve gençleri dinlemek onların sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümelerine yardımcı olan ilk adımdır. Bilime dayalı uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik desteğin artırılması, çocukların, gençlerin, ailelerinin ve toplumlarının refahı için etkili bir yatırımdır” tavsiyesine işaret etti.

Komisyon’un gerçekleştirdiği faaliyetleri de anlatan Karaokçu şunları belirtti:

“Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olarak, kurulduğumuz günden bu yana, BM’nin de öngördüğü vizyon çerçevesinde, çocukları ve gençleri dinlemek, onların sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümelerine yardımcı olmalarına katkı sağlamak adına eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına büyük önem verdik.

Bilime dayalı uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik desteğin artırılması adına, Komisyon Üyemiz ve Bilimsel Danışmanımız Prof. Dr. Mehmet Çakıcı önderliğinde, bugüne kadar devletin hiçbir biriminde görülmemiş sayıda bilimsel araştırmalar gerçekleştirerek, güçlü bir veri tabanı oluşturulması konusunda ciddi adımlar attık.

Bu yıl ise sadece yaygınlık değil, uyuşturucu kullanımındaki nedenlerin derinlikli olarak incelenmesi adına, sosyolojik boyutunu da kapsayacak şekilde bilimsel araştırmalarımızı genişlettik.

Şu anda, 3 araştırmamızın alan çalışmaları tamamlandı. Raporlamalarının tamamlanmasının ardından elde ettiğimiz sonuçları çalışmalarımıza büyük destek veren Başbakanımız Sayın Tufan Erhürman’a takdim edip toplumumuzla paylaşacağız.

Bir üniversite yaygınlık çalışması, 2 tanesi cezaevine uyuşturucu suçundan düşen bireylerle ilgili olarak planladığımız 3 bilimsel araştırmayla ilgili çalışmalarımız ise devam ediyor.

2015 yılında gerçekleştirdiğimiz İlkokul, Ortaokul ve Lise yaygınlık çalışmalarımızı bu yıl da tekrarlamak hedefindeyiz.

Mevcut durumu tespit etmek ve Avrupa ve dünya ile karşılaştırmak ve elde edeceğimiz veriler ışığında okullarımızda programlar geliştirmek adına, yeni eğitim yılında İlkokul, Ortaokul ve Lise yaygınlık çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın devam eden Tedavi ve Rehabilitasyon çalışmalarına destek için Uyuşturucuyla Mücadele adına çok değerli bir panel düzenliyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz ‘Tutum Araştırması’nda toplumumuzun uyuşturucu sorunu konusundaki bilinç seviyesinin yeterli düzeyde olmadığı, madde bağımlısı çocuklar, bireyler ve aileleri kazanma değil, dışlama ve öteleme yaklaşımlarının daha yaygın olduğunu gözlemledik.”

“UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE HAFTASININ 3’ÜNCÜSÜ DÜZENLENİYOR”

Karaokçu bu anlamda, toplumun bilinç ve farkındalık seviyesini yükseltmek, çocukları ve gençleri saran “uyuşturucu kıskacı” karşısında güçleri birleştirmek adına, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü çerçevesinde hayata geçirilen “Uyuşturucu ile Mücadele Haftası”nın bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirildiğini belirtti.

“Yine dopdolu bir programla, sivil toplum örgütlerimizle, sanatçılarımızla, uzmanlarımızla güçlerimizi birleştirerek, topluma ve çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu kıskacına almaya çalışan karanlık güçlere karşı, güçlü bir ses vermek adına Uyuşturucu ile Mücadele Haftası’nın açılışını yapıyoruz” diyen Karaokçu “Bu anlamda, bilgileri, sanatları, düşünceleri ve eserleriyle mücadelemize destek veren ve bugün bizlerle olan tüm paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Karaokçu halkı da etkinliklere katılmaya çağırdı.

ÇOLAKOĞLU

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, Daire olarak gençleri kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirerek kaliteli zaman geçirmelerini ve karanlık dünyadan uzak durmalarını sağlamak adına çalışmalar yürütmekte olduklarını söyledi.

Komisyonla verimli bir işbirliği içerisinde olduklarını belirten Çolakoğlu, ülke genelinde gençlik merkezlerini artırma yönündeki çalışmalarına işaret etti.

ÖZTÜRK

Yarın düzenlenecek “Bir Hizmet Modeli Örneği-Bağımlılıklarda Önleme, Tedavi Ve Rehabilitasyon Çalışmaları Paneli”ne katılmak üzere KKTC’ye gelen uzman Yusuf Öztürk yaptığı konuşmada, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nu yaptığı çalışmalardan ve işbirliği anlayışından dolayı kutladı.

Uyuşturucu sorununun sadece bireyi değil, aileyi, çevresini ve tüm toplumu etkileyen bir sorun olduğuna işaret eden Öztürk, uyuşturucuyla mücadelede topyekûn mücadeleye güçlü tedavi ve rehabilitasyon sistemlerinin olması gerektiğini söyledi.

ŞONYA

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) Başkanı Zehra Şonya, dernek olarak Lefkoşa odaklı çalışmalarını sürdürmelerine karşın, çalışmalarını toplumsal fayda yönünden artırma düşüncesinde olduklarını söyledi.

Bu yıl Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile bir proje geliştirdiklerini ifade eden Şonya, bu çerçevede 30 çocuğu 2 ay boyunca eğitim çalışmalarına dahil edeceklerini belirtti.

Şonya sanatın, çocukların ve gençlerin dünyalarını zenginleştirmek, yaratıcılıklarını ve özvarlıklarını geliştirmek adına önemli olduğunu, bu çerçevede böylesi bir projenin içerisinde almaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

RAZI

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı ise gönüllü ve uyuşturucuyla mücadeleye gönül vermiş bir ekiple çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gülcem Sala Razı, bu çerçevede Surlariçi çocuklarına yönelik olarak geliştirdikleri “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” ve Masal Değirmeni” projeleri hakkında bilgi verdi.

İLHAN

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesinde sürdürülen Kişisel Gelişim eğitim Seferberliği Projesini yürüten Marziye İlhan, proje çerçevesinde 10 ay boyunca Surlariçi’nde çocuklar ve ailelere, ayrıca Merkezi Cezaevi ve yerel yönetimlere yönelik olarak gerçekleştirdikleri eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlhan, 7-15 Temmuz tarihleri arasında 30 çocuğa yönelik olarak gerçekleştirecekleri Yaz Kampı’yla ilgili bilgiler de verdi.

EMİRZADE

Biyolog ve Doğa Rehberi Tuğberk Emirzade, insanın gelişiminin doğanın içerisinde başladığını belirtti.

Doğadan uzaklaşmanın insan gelişimine olumsuz etkiler yapmaya başladığını anlatan Emirzade, bu nedenle Komisyonla işbirliğinde “Yaşam Öğrendikçe Güzel Doğa Oyunları Kampı” yapma kararı aldıklarını söyledi.

Emirzade, Uyuşturucu ile Mücadele Haftası çerçevesinde gerçekleştirecekleri etkinlikte çocukların doğa ile bağ kurmalarını sağlayacaklarını vurguladı.

ÖZDEMİRAĞ

Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın Komitesi Başkanı Ayşe Özdemirağ, sendika olarak toplumsal konulara her zaman yüksek duyarlılık gösteren bir örgüt olduklarını söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitliği, aile eğitimleri ve madde bağımlılığı konularındaki eğitimlerine de her zaman destek verdiklerini vurguladı.

MADENOĞLU

Afrodizyak Organizasyon Direktörü Umut Madenoğlu ise Komisyona gönüllü destek verdiğini, ayrıca bu çerçevede Gençleri Sanata Teşvik Konserlerini düzenlemekte olduklarını söyledi.

ALİUSTA

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Burçin Aliusta,“Yollarda Değil Parkurlarda Hız” Vizyonu ile verdikleri destek ve bu çalışmalara gençlerin katılımının önemine işaret etti.

HASTUNÇ

Doruk Vakfı Başkanı Doruk Hastunç, eğitim ve kültür amaçlı bir vakıf olarak, toplumsal bir sorun olan uyuşturucuyla mücadele konusunda gerçekleştirilen bir proje içerisinde yer almaktan onur ve gurur duyduklarını vurguladı.

KARİP

KKTC Taekondo-Karate-Budo-Judo Federasyonu Genel Sekreteri Zehra Karip, sporun evrensel dilinden yararlanarak gençleri eğitmeye çalıştıklarını söyledi.

Karip, bir federasyon yöneticisi olmak yanında, bir anne olarak da böylesi bir etkinlik içerisinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TAYYARECİ

Hanife Tayarreci ise komisyonun destek verdiği çocuklara yönelik olarak yürüttükleri “Tiyatro Sporu Projesi” hakkında bilgi verdi.

ERKAN

Oğlu Arda Erkan’ı uyuşturucu nedeniyle kaybeden anne Gülseren Erkan ise yaşadıkları acı olayları anlatarak ailelere çocuklarına sahip çıkmaları, onlarla daha fazla ilgilenmeleri mesajı verdi.

Sanatçılar Muhiddin Sağlam, Kuzey Tarık, Ayşegül Zaim ve Dj Yusuf Coşkuner ise Uyuşturucuyla Mücadele Haftası etkinliklerine katkı koymaktan duydukları mutluluğu dile getirerek tüm halkı, Turunçlu’daki Melek Organik Eğlence Köyü’nde 2 gün boyunca düzenleyecekleri şölene davet etti.

PROGRAM

Toplantıda yapılan açıklamaya göre etkinlikler kapsamında yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Spor Yazarları Deneği Toplantı Salonu’nda “Bir hizmet modeli örneği-bağımlılıklarda önleme, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları” başlıklı panel düzenlenecek.

Yine yarın saat 19.00’da Bedesten’de “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz”, “Kişisel Gelişim Projesi”, “Masal Değirmeni Projesi”, “Tiyatro Sporu Projesi” çalışmalarının tantılacak “tiyatro sporu gösterisi” ve “gençleri sanata teşvik konseri” gerçekleştirilecek.

Yarın gerçekleştirilecek bir diğer faaliyet ise “Yollarda Değil Parkurlarda Hız” sloganı ile Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği ile İşbirliği’nde düzenlenecek “Cyprus Wireless Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası 1. Ayak Yarışı” olacak. Etkinlik 18.30’da Cemsa Karting Tesisleri’nde başlayacak.

“YAŞAM ÖĞRENDİKÇE GÜZEL DOĞA OYUNLARI KAMPI”

Hafta kapsamında perşembe ve cuma günü Tuğberk Emirzade liderliğinde, Karpaz’da “Yaşam Öğrendikçe Güzel Doğa Oyunları Kampı” düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında Cuma günü Avrasya Taekwondo Merkezi Federasyon Salonu’nda 16.30’da Karate Kırış Müsabakaları ve ödül töreni; 18.00’de “Sporculara Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” gerçekleşecek.

"MÜZİĞİN ŞİFALAYAN ENERJİSİ" VE “MESARYA’DAN KARANLIĞA SEVGİ IŞIĞI SAÇIYORUZ” SLOGANIYLA İKİ GÜNLÜK ŞÖLEN

Cuma-cumartesi günü sanatçı Kuzey Tarık'ın kurduğu Melek Organik Eğlence Köyü’nde, "Müziğin Şifalayan Enerjisi" ve “Mesarya’dan Karanlığa Sevgi Işığı Saçıyoruz” sloganıyla iki günlük şölen düzenlenecek.

Şölen kapsamında ilk gün 18.00’de itibaren; Ayhatun Ateşin Mağusa Gelişim Akademisi: Sevgilerimizi Yoğuruyoruz” seramik çalışması; karikatür sanatçısı Mustafa Tozakı “Karikatür Portre Show”; Tantana Dergisi: “Uyuşturucu ile İlgili Karikatür Sergisi”; Ruzen Atakan Atölyesi: “Çocuklarla Çizim Şöleni”; Oytun Andaç İllizyon Gösterisi; GİBETSU ve Çatalköy Belediye Tiyatrosu skeçleri; Grup Gancelli Ebru Aydın-Ayşegül Zaim Sevgi Konseri gerçekleştirilecek.

Cuma 22.00’den itibaren “Dj Yusuf Coşkuner” müzik performansı gerçekleştirecek.



Şölen kapsamında, cumartesi 16.30-17.30 saatleri arasında Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü-Kyrenia Off Road Derneği off road Show; 18.00’de "İçindeki Şifacıyı Keşfet" Sloganı ile mandala, meditasyon ve yoga atölye çalışması; 19.30’dan itibaren uçurtma etkinliği; ve SOS konseri yapılacak.



Şölen “Kuzey Tarık After Party” ile sona erecek.



Etkinlik sonucu elde edilecek gelir, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği risk altındaki ilkokul çocuklarının eğitim giderlerine harcanacak.

“MASAL DEĞİRMENİ ETKİNLİĞİ”

Hafta kapsamında 2 -3 Temmuz günlerinde ise 10.00-12.00 saatleri arasında Arabahmet Kültürevi’nde “Masal Değirmeni Etkinliği” gerçekleştirilecek.