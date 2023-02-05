Eğitim malzemeleri KKTC’ye ulaştı…Feyzioğlu: “Milletimize hayırlı olsun”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cuma günü Türkiye'den yolcu edilen 14 tır eğitim öğretim malzemesini Gazimağusa Limanı'nda karşıladıklarını belirterek Pazartesi gününden itibaren akıllı tahtaların, kitaplık ve sıraların, onbinlerce kitabın okullara gönderilmesi başlanacağını duyurdu.

Feyzioğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye - KKTC daima el ele. Bu büyük hizmet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC vizyonu, stratejisi ve talimatları ışığında, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın yakın takibinde, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in pek titiz organizasyonunda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve tüm hükümet ile yakın işbirliği içinde gerçekleşti. Milletimize hayırlı olsun.”