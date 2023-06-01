Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, gündemindeki tasarıları görüştü

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, Yayın Yüksek Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onaylayarak genel kurula sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında bugün saat 10.00’da toplanan komite “Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine başladı.

Komite daha sonra Yayın Yüksek Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komitede oyçokluğuyla onaylanarak genel kurula sevk edildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Merkez Bankası, Gelir ve Vergi Dairesi, Yayın Yüksek Kurulu ve Bütçe Dairesi’nden yetkililer katılarak, görüşlerini belirtti.

Toplantıya ayrıca komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.