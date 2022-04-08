EL-SEN yetkilileri: "Biz KTHY’ye benzemeyeceğiz, bunu halkımız duysun”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “elektriğin özelleştirilmesi ve bilinçli olarak batırılan kurumun zararının halktan çıkarılması” gerekçesiyle salı gününden itibaren süresiz olarak kurum genelinde iş başı yapmayacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-sen) Genel Sekreteri Sayner Seyitler bugün kıbrıs Genç TV'de Muazzez Gazihan'ın programına katılarak "Salı gününden itibaren ülke genelinde süresiz işbaşı yapmama eylemi" ileilgili değerlendirmede bulundular.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç ,Sendikal Platform ile yaptıkları toplantı sonucunda hükümetin Kıb-tek‘i özelleştirme niyeti, bilinçli olarak kurumu batırması ve zararı da halktan çıkarma çabaları nedeniyle Salı gününden itibaren ülke genelinde süresiz işbaşı yapmama eylemi başlatacaklarını söyledi. Yetkililer programda toplumun zarar görmemesi için bu sürede sadece teknik, arıza ve çağrı merkezi ekiplerinin görev yapacağını ve her gün için detaylı bilgiyi halkla paylaşacaklarını kaydetti.

Yenigüç; “Elektrik üretiminin yüzde 40’ının, Karadeniz Enerji isminde Türkiyeli bir şirkete devretmek istiyorlar" dedi.” Elektrik üretiminin yüzde 40’ının, Karadeniz Enerji isminde Türkiyeli bir şirkete devretmek istenildiğini söyleyen Yenigüç, yüzde 45 üretimin de hali hazırda zaten AKSA‘nın elinde olduğunu ve yabancı sermayeye satılıp özelleştirileceğini vurguladı.

“Biz KTHY’ye benzemeyeceğiz, bunu halkımız duysun” diyen Yenigüç " Her gün Güney Kıbrıs’ın enerji dairesi ile telefonla konuşarak onlardan, enerji alarak bu kesintileri engelliyoruz. Kimlerin kimlere sahip çıktığını bu halk görsün. Artık bıktık. Çok daha büyük eylemlerer hazırlıklı olsunlar. Ne personel sayımız ne yakıtımız ne ambarlarımız, ne de maliyetine bile satış yapamıyoruz. Biz KTHY’ye benzemeyeceğiz, bunu halkımız duysun…” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-sen) Genel Sekreteri Sayner Seyitler elektrikte söz konusu indirimlerin “fakirleri ilgilendiren bir şey olmadığını” söyledi.

Çalışanların maaş, gelir ve mal varlıkları üzerinden fiyatlandırma yapılması gerektiğini savunan Seyitler, iddia edilen indirimin sadece zengin otel ya da işadamlarını etkileyeceğini iddia etti. “Bu indirim zenginlere yapıldı. Fakir zaten ödüyordu. Fiyatlara baksanıza. Zengin otel ve işadamına yöneliktir indirimler” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022, 17:03