Elektrik Mühenisleri Odası: “Enterkonnekte bağlantının enerji otobanı olma potansiyeli barındıracağını düşünüyoruz”

KTMMOB Elektrik Mühenisleri Odası, “ülkemize sağlanacak enterkonnekte bağlantı veya bağlantıların sadece KKTC’nin değil Kıbrıs adasının enerji izolasyonuna da önemli faydalar sağlayacağı ve bir enerji otobanı olma potansiyeli barındıracağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

KTMMOB Elektrik Mühenisleri Odası, “Türkiye ile enterkonnekte bağlantı” hakkındaki görüşünü kamuoyu ile paylaştı.

Oda, ülkenin enerji arz güvenliğinin sağlanması için yenilenebilir enerjinin ön planda olacağı, daha sürdürülebilir ve çevre dostu yakıt kullanımına dayanan ve mümkün olabilecek bölgesel her türlü enterkonnekte bağlantıyı içinde barındırabilecek, ayrıca elektrik enerjisi talebini KIB-TEK bünyesinde yapılacak yatırımlar ile karşılayabilecek seviyede olacak bir enerji planlamasının gerekliliğini vurguladı.

Enterkonnekte bağlantıların, şebekelere daha esnek davranma kabiliyeti vermekle birlikte özellikle yenilenebilir enerji potansiyelinin ülkesel kurulu güçle sınırlı kalması problemini ortadan kaldırdığına işaret eden Oda, şunları kaydetti:

“Böylece daha fazla yenilenebilir enerji kaynağından faydalanılırken, AB politikaları ile uyumlu olabilecek şekilde daha fazla yenilenebilir enerjinin olduğu üretim havuzunu elde etme fırsatlarını yaratmakta ve tabi ki enerji arz güvenliğinin sağlanmasında da önemli bir sorun çözücü olabilmektedir. Öyle ki; Avrupa Birliği’nin 2030 enerji hedefleri arasında en önemli üç hedeften iki tanesi; ülkelerin tükettikleri elektrik enerjisinin yüzde 32’sini yenilenebilir enerjiden karşılamalarını ve en az yüzde 15 enterkonnekte bağlantıyı öngörmektedir.

Dolayısıyla ülkemize sağlanacak enterkonnekte bağlantı veya bağlantıların sadece KKTC’nin değil Kıbrıs adasının enerji izolasyonuna da önemli faydalar sağlayacağı ve bir enerji otobanı olma potansiyeli barındıracağını düşünüyoruz.

Enterkonnekte bağlantının teknik açıdan avantajlarından ve gerekliliğinden bahsederken ülkemizde yaşanan mevcut durumu masaya yatırmalıyız. Bilindiği üzere KIB-TEK siyaset tarafından uzunca bir süreden beridir oyun alanı haline getirilmiş, buna bağlı KIB-TEK bünyesindeki üretim kapasitesi, büyük hızla artmakta olan elektrik enerjisi talebinin oldukça azını karşılayabilmekte ve ciddi elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Ayrıca dönemsel ortaya çıkan enerji talebi AKSA ve GKRY’den KIB-TEK üretim bedelinin çok üzerinde bedellerle almak zorunda kalınmaktadır. Deniz altı kablo projeleri planlama, projelendirme, ihale ve uygulama süreçleri göz önüne alındığında uzun süreler gerektirecek yatırımlardır. Dolayısıyla hali hazırda yaşanmakta olan elektrik kesintileri için kısa vadede çözüm olmayacaktır. EMO olarak yaptığımız birçok açıklamada, yayınladığımız birçok rapor ve düzenlediğimiz bilimsel nitelikli oturumlarda KIB-TEK bünyesinde üretim, iletim ve dağıtım için ayrıntılı yatırım ve iyileştirme planlarının hayata geçmesinin önemini anlatmaya çalıştık. İleride olası su hattında yaşanan sıkıntı gibi yaşanabilecek problemler de düşünülerek kurulu santral kapasitesinin yedekleri ile birlikte emre amade şekilde hazır olması şarttır. Bunların yanında yapılacak anlaşma modeli çok önemlidir. Ülke çıkarları gözetilerek halkımızın daha ucuz elektrik enerjisine ulaşmasına imkan sağlayacak şartlar üzerinde durulmalıdır.

Son olarak defalarca ifade ettiğimiz şekilde, özelde elektrik enerjisinin genelde ise enerji konusunun yönetimi için eksik olan yasal mevzuatların acilen yapılması ve çağdışı yasalar ile enerjinin bugünkü yapısında yönetilmesinin imkansız olduğunun farkına varılmasını ümit ettiğimizi tekrar ifade etmek isteriz.”