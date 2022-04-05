Elektrik ve alkolde indirime gidiliyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, son günlerde halkın büyük tepkisiyle karşılanan elektrik faturalarının hafifletilmesi maksadıyla kilowat/saat fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.

Sucuoğlu’nun açıklamasına göre, 0 ile 250 kw/s arası birim fiyatı 0,98 TL olarak sabit kalmakla birlikte, 251-500 kw/s arası 2,70’ten 1,70’e, 501 – 750 arası 2,95’ten 2,00’ye, 751 – 1000 kw/s arası 3,25’ten 2,25’e, 1001 kw/s ve üzeri harcamalar için fiyat 4,00’ten 3,30 TL’ye düşürüldü.

Tüm sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucu, turizm, sanayi, eğitim, hayvancılık vb. sektörlerde de birim fiyatı kw/saat başına 2,70’ten 1.70 TL’ye düşürüldü.

Sucuoğlu, yaklaşık 2 buçuk saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, fiyat değişikliklerinin halkın tepkisine neden olan mart ayı faturalarına da yansıtılacağını, (varsa) otomatik ödeme alan faturalarda da mahsuplaşmaya gidileceğini kaydetti.

“ALKOLLÜ İÇKİLERDE GÜNEY’E KAYMA VARDI… DENGELEDİK”

Sucuoğlu, alkollü içkiler konusunda yaptıkları araştırmalarda Güney Kıbrıs piyasasına bir kayma gördüklerinden dolayı dengeleri gözetmek ve kaymayı Kuzey’e döndürmek adına fonlarda yeni bir düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

Başbakan, gerek ithalat-ihracatçılar gerekse restoran sektörü ve küçük işletmelerle yaptıkları görüşmeler sonucunda bu kararı almanın gerekli olduğu kanısına vardıklarını belirterek, ithal içkilerde litre başına uygulanan fonun 50 TL’den 25 TL’ye, yerli içkilerde uygulanan fonun 40 TL’den 15 TL’ye, şarapta 20 TL’den 7 TL’ye, birada 15’ten 5 TL’ye, fıçı birada 17,5’ten 6 TL’ye düşürüldüğünü söyledi.

Sucuoğlu, yeni rakamların sektör temsilcileri ve Restorancılar Birliği’yle (RES-BİR) de görüşülerek belirlendiğini ifade etti.

“KRİZ, DARBOĞAZ VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ YAN ETKİLERİ…”

Sucuğlu, konuşmasında KKTC’nin gerek ekonomik kriz gerek Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının yan etkilerini derinden hissettiğini anlatarak, tüm bunlara karşı hükümet tarafından alınan bazı önlemlerin halkı sıkıntıya düşürmesi durumunda yapılan yanlıştan dönülmesinin erdem ve kaçınılmaz olduğunu yineledi.

Son günlerde KIB-TEK’in içinde bulunduğu mali sıkıntılardan da bahseden Başbakan Sucuoğlu, halkın yoğun olarak şikâyet ettiği ve adeta “isyan ettiren” faturalar konusunda elektrik fiyatlarını sübvanse etme kararı aldıklarını ifade etti.

Gelen faturaların çok yüksek olduğunu gördüklerini söyleyen Sucuoğlu, “Halkın rahat nefes alması için tüm imkânları sonuna kadar kullanacağız ve halkımızın başını yere eğdirmeyeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022, 19:18