Emekli Astsubaylar Derneği mesaj yayınladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı özlem, saygı ve rahmetle andı.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türkü’nü, İngiliz sömürge dönemindeki cemaat statüsünden alarak, KKTC Devleti’ni özgür ve egemen bir halk statüsüne kavuşturan, inançlı,mücadeleci, büyük devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız, Rauf R. Denktaş’ı ölümünün 8. yıl dönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Ömürlü, Rauf R. Denktaş’ın sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, bağımsızlık mücadelesi veren tüm Türk devletleri için de mücadeleci özellikleri ve kararlılığıyla, yaşamı boyunca ilham kaynağı olduğuna işaret etti.

Bu nedenle onun kaybına, tüm Türk dünyasının göz yaşı döktüğünü ve yas tuttuğunu ifade eden Ömürlü, şunları kaydetti:

“Ne mutlu bizlere ki; Bugün KKTC Devleti’nin çatısı altında, egemen ve özgür bir halk olarak, Anavatanımız Türkiye’nin garantörlüğü, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının caydırıcı gücü altında, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz.

Kurucusu olduğu KKTC Devleti bizlere bıraktığı en büyük mirastır, fazilettir. Her şart altında, bu kutsal emanete Kıbrıs Türk halkı olarak sahip çıkacak, egemen varlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz.

Bizlere bu günleri yaşatmak uğruna, canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Kurucu Cumhurbaşkanımız, sizin önderliğinizde kurulan KKTC Devleti’ni sonsuza kadar yaşatmak, bizler için bir namus borcudur. Ebediyen kalplerimizde yaşayacaksınız. Sizi rahmetle anar, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliriz.”