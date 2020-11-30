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En çok yağış hangi bölgeye düştü?

En çok yağış hangi bölgeye düştü?
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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Kantara, Mehmetçik ve Çayırova’da kaydedildiğini açıkladı. 
Açıklamada, Kantara, Mehmetcik, Çayırova’da 7 kg/m², Dörtyol, Dipkarpaz 5 kg/m², Zafer Burnu ve Doğancı’da 4 kg/m², Lefke, Ziyamet, Bostancı, Gemikonağı, Taşpınar’da 2 kg/m², Gaziveren, Zümrütköy, Güzelyurt, Alayköy, İskele, Yeşilırmak, Çamlıbel, Çayönü, Kalkanlı’da 1 kg/m² yağış tespit edildiği bildirildi. 
Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildiği belirtildi. 

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