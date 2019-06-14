En güzel haber...Eniscan Doğangün bulundu

10 Haziran'dan bu yana kayıp olan İngiltere'de yaşayan 13 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ensican, evine döndü.

Londra’nın Bromley bölgesinde ikamet eden ve 4 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Kıbrıslı Türk Eniscan Doğangün bu sabah bulundu. Eniscan’ın bulunduğu haberini annesi Hekime Doğangün sosyal medya hesabından duyurdu. Eniscan'ın dayısı olan Timuçin Boğa, "Dayıcığım sana bu sabah kavuşmam ve bana sarılman beni dünyanın en mutlu insanı yaptı" notu ile mutluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Eniscan’ın annesinin sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

“Oğlumuz Eniscan Doğangün evine bu sabah sağ salim dönmüş bulunmaktadır! Arkadaşlarım , ailem, tüm Londra, İngiltere, Kıbrıs, Türkiye, Tüm Radyo ve Televizyon Kurumları size nasıl minnettarım kelimeler yetmez şükürler olsun tek yürek tek ses olarak oğlumun bulunmasında bana o yüce destekleriniz için size ne kadar teşekkür etsem azdır Allah hepinizden razı olsun!”

KKTC Londra Temsilciliği de konu ile ilgili açıklama yaparak “Eniscan’ın kayıp olduğu haberi üzerine dayanışma içinde hareket ederek ortak gayret sergileyen toplumumuza duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

“10 Haziran tarihinden beridir kendisinden haber alınamayan çocuğumuz Eniscan Doğangün bulunmuştur.

Eniscan’ın sağ salim bir şekilde yeniden ailesinin yanında ve güvende olduğu haberini almaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtir, Eniscan’ın kayıp olduğu haberi üzerine dayanışma içinde hareket ederek ortak gayret sergileyen toplumumuza duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz.”

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 17:04