Ercan Havalimanı'na gidecek olanlar dikkat!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa’dan Havaalanına gideceklere daha erken yola çıkmalarını tavsiye etti.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Lefkoşa-Gazimağusa Yolu’nun Haspolat çemberi ile Değirmenlik-Girne (Girne dağ yolu) çemberi arasındaki bölümü (Gazimağusa istikameti) bir süre daha trafiğe kapalı olacaktır. Trafik akışının yolun bu bölümünde (Lefkoşa istikametinde) kontrollü olarak sağlanması nedeniyle araç yoğunluğu yaşanabilir. Bu nedenle Lefkoşa’dan Ercan Havalimanı’na gidecek olanların planladıklarından daha erken bir vakitte yola çıkmaları tavsiye edilir.”