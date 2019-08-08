Erenköy şehitleri Erenköy Şehitliğinde törenle anılacak

Erenköy direnişi ve direnişte şehit düşenler bugün, Erenköy Şehitliğinde törenle anılacak.

Tören, saat 10.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk

Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan

tarafından şehitlik özel defteri imzalanacak.

Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan, Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Cumhurbaşkanı Mustafa

Akıncı’nın konuşmalarının ardından şehitliğin gezilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla tören sona erecek.

Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan’ın verdiği bilgiye göre, tören için KKTC’den kayıt yaptıran 961 kişi, 53

araçla Erenköy’e gidecek.